Janet Barboza sobre Ethel Pozo y Julián Alexander: “Los veo completamente enamorados”

Janet Barboza se ha vuelto muy cercana de Ethel Pozo, ya que ambas comparten la conducción de “América hoy”. Esta cordial relación laboral llevó a la experimentada presentadora a opinar sobre la relación de la hija de Gisela Valcárcel con Julián Alexander.

Para la popular ‘Rulitos’, el romance entre Pozo y el hermano de la productora Michelle Alexander le parece uno de los más honestos de la farándula local.

“Creo que Ethel tiene una relación bonita, he visto a Ethel y Julián (Alexander) juntos y los veo completamente enamorados, son de esas parejas que te contagian a vivir lo mismo”, dijo en un comunicado.

Asimismo, Janet Barboza también se refirió sobre Brunella Horna, con quien también trabaja en el espacio matinal de América Televisión.

“Brunella y Richard (Acuña) me dejaron una sensación muy linda, y espero no equivocarme, entre ellos veo miradas de complicidad. Él mira a Brunella con mucho amor. Las veo felices, y eso es lo importante”, señaló.

Ethel Pozo y Julián Alexander cumplen un año de relación

El último 8 de abril, Ethel Pozo y Julián Alexander cumplieron un año de relación y la conductora de “América hoy” celebró su aniversario con un tierno mensaje dirigido a su pareja.

“Hace 365 días, me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacia dónde nos iba a llevar este amor, nuestro amor bonito, como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa”, escribió Pozo en Instagram.

Ethel Pozo celebra su primer año de relación con Julián Alexander. Foto: captura Instagram

El romántico mensaje de Julián Alexander a Ethel Pozo

Julián Alexander ha optado por mantener su vida privada lejos de cámaras. Sin embargo, el productor de telenovelas sorprendió a muchos al dedicarle una romántica publicación a su prometida Ethel Pozo.

“Puede que a veces nos falte el sol, pero lo que nunca me faltará a tu lado es el amor @lapozo. Te amo”, mencionó en su cuenta de Instagram.