Christian Domínguez habla de ‘Chemo’ Ruiz, expareja de Pamela Franco : “Todos tenemos un pasado”

Christian Domínguez y Pamela Franco han demostrado que su relación es sólida y que entre ellos existe confianza de por medio, es por eso que el cumbiambero se pronunció luego de que se recordara el romance de la líder de Puro Sentimiento y Marco ‘Chemo’ Ruiz.

Ante estos comentarios, el cantante se mostró tranquilo y, durante una entrevista con el programa “Estás en todas”, declaró que los temas del pasado no tienen relevancia en el presente.

¿Qué dijo Pamela Franco?

“Somos una pareja normal, de todas maneras hay sus diferencias”, expresó, y agregó aclaró que todavía no tienen inconvenientes graves: “No tenemos, gracias a Dios, todavía un problema así, fuerte, pero obviamente somos personas diferentes. Pensamos y sentimos diferente”.

Pamela Franco considera que son una pareja como las demás. Foto: Christian Domínguez/Instagram

¿Qué dijo Christian Domínguez?

Este 23 de abril, el líder de la Gran Orquesta Internacional indicó que considera que los romances del pasado no tienen por qué afectar la relación que se pueda tener ahora, y que entre ambos existe mucha confianza.

Luego de conversar con Pamela Franco, la reportera preguntó a Christian Domínguez si le molestó que se recordara el noviazgo de su pareja con ‘Chemo’ Ruiz: “No, imagínate, por qué me va a incomodar? (...) todos tenemos un pasado, en mi tiempo no fue. Yo creo que recién nacía, por no decir que fue hace muchos años”.

La cumbiambera aclaró que ellos ya han conversado de todos los temas del pasado y que, cuando están en familia, solo se dedican a disfrutar: “Con Christian somos patas, y nosotros hablamos de absolutamente todo. Yo respeto. Como lo dije en algún momento, él tiene su vida pasada. Yo también tengo mis errores, pero yo sí soy fresca, no miro atrás ni por casualidad”.

Finalmente, Pamela Franco considera que ella y Christian tienen que mirar hacia adelante, porque “tenemos una bonita familia, y construir una familia es bastante difícil. Nosotros estamos en el camino, nos queda un montón por recorrer. Tenemos poco tiempo, porque estamos full trabajo, gracias a Dios, y el poco tiempo tratamos de aprovecharlo en familia. Imagínate poner ese tiempo a temas a discusión que la verdad ya no vienen ni al caso”.