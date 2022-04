Rosy War pide que cesen críticas a Aldo Miyashiro: “Oremos para que esta familia no se destruya”

El reciente ampay emitido por Magaly Medina donde se apreció a Aldo Miyashiro besando apasionadamente a Fiorella Rétiz a pesar de estar casado con Érika Villalobos ha generado que distintos personajes de la farándula se pronuncien sobre el hecho. Ahora, fue el turno para opinar de Rosy War mediante un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook.

La popular cantante pidió que cesaran las críticas hacia el conductor de “La banda del Chino” asegurando que siente mucho enojo cuando personas que conoce atraviesan por momentos complicados. Asimismo, pidió a sus seguidores que puedan orar para que la familia de Érika Villalobos se mantenga intacta pese a los hechos recientes.

Rosy War pide que cesen críticas a Aldo Miyashiro

“ Quiero decir que abrazo con todas mis fuerzas y con todo mi amor a esta familia, porque soy esposa y madre, y me imagino que me está pasando a mí, y la verdad me asusta, me da coraje y sufro mucho cuando me entero que le está pasando a cualquier matrimonio, especialmente cuando se trata de personas que quiero y admiro mucho . Los matrimonios felices, que están bien y viven disfrutando de su hogar y de su familia son blancos perfectos para que el maligno empiece a trabajar para traerse abajo a ese matrimonio y familia con sus tentaciones…, y cuando cualquiera de las dos partes, sea el hombre o la mujer cae en esa tentación, logró su cometido de crear caos, y mucho dolor y sufrimiento en la familia, pues lastimamos a los que más amamos”, inició.

Rosy War se manifestó sobre el ampay de Aldo Miyashiro. Foto: captura Facebook

“¡Y claro, el maligno está súper feliz, por que hizo caer a alguien más en sus redes de tentaciones! ¡Por favor les pido que no hagamos más leña del árbol caído! ¡ Seamos empáticos, oremos para que esta familia no se destruya y que Dios la restaure y sane sus heridas Dios nos bendiga a todos y nos proteja siempre del maligno, de todo mal y de todas las malas personas ! ¡Amén! A todos los matrimonios y familias que están pasando por estos malos momentos, les pido que se refugien en Dios porque Él lo puede todo”, añadió.

Fiorella Cayo respalda a Érika Villalobos tras ampay de Aldo Miyashiro

Fiorella Cayo estuvo este viernes 22 de abril en “América hoy” comentando sobre los principales temas del espectáculo. Al salir, la actriz conversó con La República y le mandó un sentido mensaje de respaldo a Érika Villalobos luego del ampay protagonizado por aún su esposo, Aldo Miyashiro, con Fiorella Retiz.

“No sé nada de Erika, lo único que te puedo decir es que es una persona muy inteligente, una mujer muy fuerte, una mujer que se merece lo mejor y ella verá en función a lo que siente y quiere qué es lo mejor para su familia y ella, nadie debe de juzgar la vida de los demás”, declaró para este medio.