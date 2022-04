Gianella Neyra: “Abriremos otro tipo de conversaciones”

Gianella Neyra asume un nuevo reto en Latina. Se trata de su ingreso a “Arriba, mi gente”, magazine que debuta este lunes a las 9.00 a. m., donde estará al lado de la periodista Karina Borrero, Mathías Brivio y Santi Lesmes.

“Somos un magazine con muchas secuencias divertidas, vamos a tener actualidad, juegos, hablaremos de la mujer, de la familia peruana. Creo que lo que te permite un magazine es que te da la oportunidad de hablar de millones de cosas y queremos llenarnos todos de buena energía y tener una conversación con la familia peruana. Una conversación bonita, amable, que nos levante con positivismo y todas las ganas”, dice la actriz y también jurado de “Perú tiene talento”.

PUEDES VER: Mathías Brivio evita pronunciarse sobre el ampay de Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro

Sobre si cada uno de los conductores asumirá un rol o tema específico, no quiso ahondar más en el formato. “Porque queremos que nos miren el lunes, pero la idea es conversar de todo lo que la gente quiera hablar. Las redes sociales tendrán mucha importancia, conversaremos a través de ellas. Vamos a abrir las redes. Abrir nuestra casa para poder conversar con la familia peruana de una manera amable y divertida”.

Aclara que alternará con su faceta como jurado en “Perú tiene talento”, sus presentaciones con “Mujeres sin filtro” y, claro, su trabajo como actriz y recientemente su rol como productora de cine que ejerció en “Medias hermanas”, donde compartió con Magdyel Ugaz.

Gianella Neyra produjo la cinta "Medias hermanas", junto con Magdyel Ugaz. Foto: difusión

“Me pareció lindo estar en las mañanas, aprovechar un espacio desde mi lugar de mujer, poder hablar de temas que no se abordan en las mañanas, pero que siento que se deben tratar. Abrir otro tipo de conversaciones. Es lindo crecer y salir de tu zona de confort. Honestamente voy a trabajar más, pero estaré contenta”, señala.

¿Qué es lo quieres hacer como actriz y productora?