Aldo Miyashiro es intervenido por la Policía porque su auto se pasó la luz roja

Aldo Miyashiro fue intervenido por la Policía Nacional del Perú durante la madrugada de este jueves 21 de abril. El suceso ocurrió después de que reapareciera en “La banda del chino” y reconociera que le fue infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz tras el último ampay que sacó a la luz el programa “Magaly TV, la firme”.

¿Qué ocurrió? El chofer que conducía el auto en el que iba el presentador aceleró y se pasó la luz roja, por lo que un agente de la PNP intervino.

En este momento, los reporteros de ‘‘Amor y fuego’’ se acercaron a Aldo Miyashiro y le preguntaron directamente si iba a recuperar su matrimonio con Érika Villalobos, su aún esposa y madre de sus dos hijos.

Ante tal interrogante, el presentador de “La banda del chino” se mostró bastante incómodo y respondió “Escúchame, no voy a poder declarar (...) Ya sé que es su trabajo, ya hablé y no voy a hablar más, me siento mal ”.

Finalmente, la Policía no multó al auto y dejó que Miyashiro se fuera.

Ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz

En el último ampay que lanzó “Magaly TV, la firme”, Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz aparecen besándose en la vivienda de Óscar del Portal.

Magaly Medina acotó que esta revelación sucedió justo cuando su equipo investigaba una presunta infidelidad del periodista deportivo.

Aldo Miyashiro reconoce infidelidad a Érika Villalobos

Aldo Miyashiro admitió que le fue infiel a Érika Villalobos, después de que el programa de Magaly expusiera su ampay con Fiorella Retiz.

“He venido porque quiero asumir los actos que se han visto en el programa de Magaly Medina. Me siento absolutamente avergonzado por lo que significa. Podría inventar que mi relación está mal y estoy a punto de separarme como muchos me sugerían en redes. Pero no es cierto. He tenido 17 años de matrimonio con altibajos, con momentos muy felices y duros. La mayoría con momentos difíciles por mi culpa. Veníamos de un viaje hermoso. Estábamos viviendo un buen momento y yo quebré todo eso en unos instantes”, expresó.