¿Por qué Fiorella Méndez terminó con Pedro Loli?: las acusaciones que salieron a la luz

Fiorella Méndez ha vuelto a generar polémica debido a que aparece en un ampay con el periodista deportivo Óscar del Portal. La comunicadora se separó de Pedro Loli hace dos años y, desde ese entonces, no se le ha conocido una nueva pareja. En esta nota te contamos la historia completa de esa ruptura: las acusaciones que salieron a la luz, el ampay y los chats comprometedores.

Un final anunciado

Fiorella Méndez y Pedro Loli fueron una de las parejas más estables de la farándula local hasta que se difundió un informe de “Magaly TV, la firme”. Después de siete años juntos, el cantante de cumbia y la comunicadora anunciaron el fin de su relación en octubre de 2021.

“Pedro y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado, tomando la difícil decisión de terminar nuestra relación sentimental. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente”, expresó Fiorella Méndez.

Pedro Loli y Fiorella Méndez anuncian el fin de su relación en comunicado. Foto: Instagram

Tres mujeres lo acusaron de infiel

Sin embargo, la historia de esta separación se remonta al año 2019 , cuando el programa de Magaly Medina reveló que tres mujeres acusaban a Pedro Loli de haberles sido infiel, mientras que él estaba con Fiorella Méndez.

Jamileth, de 19 años, aseguró que el cantante de cumbia la engañaba. “Yo sabía que era la clandestina. Me siento mal. Me siento sensible, yo sé que en algún momento me va a pasar lo mismo (...) Él me decía: ‘no te sientas mal, yo no estoy con ella’”, declaró.

Otra joven de igual edad afirmó que Pedro Loli la visitaba en su casa y andaban como “amigos con derechos” . “Me sentí mal cuando me enteré (que tenía pareja). Es un mentiroso”, sostuvo. Luego, mostró un chat en el que el artista le enviaba mensajes cariñosos.

Días después, una mujer más confesó que mantuvo relaciones sexuales con Pedro Loli. “En el momento que estábamos en su camioneta en la parte de atrás, él me comenzó a besar más, a tocar más y fluyó ahí, tuvimos intimidad”, contó.

Pedro Loli le pidió perdón a Fiorella Méndez en TV

En una gala del concurso “El dúo perfecto”, el cumbiambero aprovechó el momento para pedirle perdón a Fiorella Méndez, madre de su hijo.

“Lamentablemente, soy una persona muy confiada y hay personas que se aprovechan de eso y de mi amistad... No me importa absolutamente nadie más que mi familia, lo que quiero pedir es disculpas por el mal rato, por la exposición, porque ellos no se merecen eso”, expresó.