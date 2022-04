Falleció la actriz Anita Martínez, madre de Jean Paul Strauss

La reconocida actriz Ana María Martínez, quien participó en conocidas producciones como “Al fondo hay sitio”, falleció el día de hoy, 19 de abril, según informó la organización Inter Artis Perú en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

“En nombre de la familia Inter Artis Perú brindamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Anita Martínez. Descansa en paz”, se lee en el escrito de la página.

Falleció la actriz Anita Martínez. Foto: Interartis Perú /Facebook

Jean Paul Strauss se pronuncia tras el deceso de su madre Anita Martínez

El músico peruano Jean Paul Strauss escribió un breve mensaje mediante las historias en su cuenta de Instagram. “Gracias por tanto mi reina. Te amo” , expresó la expareja de Janet Barboza.

Jean Paul Strauss escribió un breve mensaje en su cuenta de Instagram. Foto: Jean Paul Strauss/Instagram

¿Quién fue Anita Martínez?

Estuvo alejada de la televisión peruana por 22 años, sin embargo, una de sus trabajos más recordados fue en la exitosa miniserie “Al fondo hay sitio” donde dio vida a ‘María Eugenia’, una señora de alcurnia y madre de ‘Raúl’, mejor conocido como ‘Platanazo’, quien tenía una relación con ‘Charito’, interpretado por la actriz Mónica Sánchez.

Asimismo, la actriz Anita Martínez también tuvo la oportunidad de trabajar en el extranjero, siendo Chile uno de los países donde pudo demostrar su talento y en donde radicó por más de dos décadas.