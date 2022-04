Fabianne Hayashida se quiebra al revelar por qué aún no puede convertirse en madre

Fabianne Hayashida expresó a sus seguidores que aún no ha podido concretar su sueño de convertirse en madre. El último 18 de abril, comentó mediante historias de Instagram que había ido a su cita para realizar los últimos detalles para la inseminación artificial programada.

“Fui al doctor hoy día a que me pongan la ampolla porque mañana iba a ser mi inseminación y tenía tres folículos grandes, que era una oportunidad claramente para que salga embarazada, y ninguno de los folículos estaban , desaparecieron, parece que ovulé el día sábado y no se hará la inseminación mañana”, narró con la voz entrecortada Fabianne.

Fabianne Hayashida sueña con convertirse en madre

A pesar del mal momento, la ex chica reality aseguró que seguirá intentándolo. “Me han dicho que lo van a tratar el próximo mes, así que lo vamos a intentar de nuevo”. Fabianne Hayashida también agradeció las muestras de apoyo.

“No saben las ganas que tengo de ser madre, como sueño con mi bebé. Me da mucha pena. Mi esposo me dice que esté tranquila, que estamos a tiempo, que vamos a seguirlo intentando, pero ver estas trabas me da mucha frustración”, finalizó Hayashida.

¿Cuál es el trabajo de Fabianne Hayashida?

Luego de su paso por el extinto reality “Combate”, Fabianne Hayashida se alejó de la pantalla chica y varios usuarios se preguntaron qué fue de su vida. La modelo publicó un divertido TikTok donde reveló en qué labora actualmente.