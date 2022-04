Magaly Medina y su olvidado matrimonio con Marco Mendoza, el padre de su único hijo

Magaly Medina tenía apenas 19 años cuando conoció a su primer enamorado, Marco Mendoza. El romance no duró mucho tiempo, pero poco después ella se enteró de que estaba embarazada. Tuvo que volver con él. Sus padres la obligaron a casarse y ese fue el inicio de una historia que ha dado mucho que hablar.

En esta nota te contamos todo sobre el primer esposo de Magaly Medina, con quien la conductora vivió duros episodios durante dos años de convivencia.

Magaly Medina y Marco Mendoza

Magaly Medina y Marco Mendoza contrajeron matrimonio en 1983 . En una entrevista con Andrea Llosa, la presentadora de “Magaly TV, la firme” habló al respecto.

“Tenía 19 años. Fue mi primer enamorado. Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme: era muy conservador. Conviví dos años. (…) Cuando me sé embarazada, nosotros habíamos terminado”, expresó.

Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina y Marco Mendoza. Foto: GLR

PUEDES VER: Janet Barboza asegura que Magaly Medina cambió tras conocer romance de su esposo

¿Por qué Magaly Medina se separó de Marco Mendoza?

Debido a las constantes peleas en su casa, decidió separarse de Marco Mendoza. “Yo preparé mi separación muy calculadoramente y fría. Al tipo le aguanté todo y yo callada. Es que tenía un carácter horroroso. Ya ni siquiera yo peleaba. Él trabajaba en Lima, y cuando estaba los fines de semana peleábamos. Entonces, era una relación muy tirante”, aseveró Magaly Medina.

Su primer esposo no quería que trabaje ni que estudie. “No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho y estudié todo un año administración de empresas”, sostuvo.

Marco Mendoza le pidió una oportunidad más, pero ella fue tajante en dejarlo. “Preparé cada paso de mi separación. Fui muy mala con él, no me convenció su llanto y lo dejé, como se deja un zapato viejo. Sí, (él me amaba) mucho”, agregó.

No le daba la pensión de alimentos

Según la propia Magaly Medina, Marco Mendoza se negó a darle una pensión de alimentos. Ella afirmó que tuvo que hacer el papel de padre y madre para su hijo.

“Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales. Con el tiempo, mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida”, mencionó la conductora en entrevista para RRP Noticias.

Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina. Foto: composición

La relación de su hijo, Gianmarco Mendoza, con su padre

El exesposo de Magaly Medina se casó con otra mujer y formó una nueva familia. La presentadora intentó acercar a su hijo Gianmarco a su padre; sin embargo, nunca hubo una relación cercana entre ellos, pues su heredero considera a César Lengua como su verdadero papá.

“Él (Marco Mendoza) pierde contacto con su hijo. Me caso a los 26 años por segunda vez con César Lengua, a quien agradezco por hacer el papel de padre. Mi hijo, cuando pregunta, dice ‘mi papá' por César; es así su diferencia. Él tiene relación con sus hermanas, pero no hay una relación de padre e hijo”, señaló la figura de ATV.