Anuel AA lanza indirecta a Karol G: “No soy el que anda dedicando canciones”

Anuel AA y Karol G terminaron su relación a inicios del 2021. Sin embargo, un año después, los cantantes de reguetón continúan generando polémica por su pasado romance. Lo más reciente fue el estreno del videoclip de “MAMIII”, que ha sido considerado por los fans como una dedicatoria de la colombiana para su exnovio.

Esta situación habría cansado a Anuel AA, quien expresó su molestia a través de un fuerte mensaje en Instagram. El cantante urbano aclaró que ya dejó atrás su pasado amoroso y que él no está dedicándole canciones a nadie, lo que sería una indirecta para la intérprete de “Tusa” .

¿Qué dijo Anuel AA?

“Yo me río, y después dicen que soy yo el que esta estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo , suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene. Y ya es la única reacción mía que van a tener”, expresó el artista.

Luego, se dirigió a las personas que siguen especulando sobre él. “Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Si la gente supiera. Ahí tienen noticia para toda la semana”, finalizó.

Anuel AA lanzaría indirecta a Karol G. Foto: captura Instagram

¿Karol G le dedicó “MAMIII” a Anuel AA?

Desde el estreno del tema “MAMIII”, de Karol G y Becky G, muchos seguidores de la colombiana aseguraron que la letra sería una fuerte respuesta contra Anuel AA.

Las especulaciones aumentaron cuando salió a la luz el lyric video oficial. En un parte de la producción animada se observa a un joven con un look muy similar al puertorriqueño . Incluso, muestra que se queda sin cabello en la parte superior de la cabeza. Recordemos que Anuel AA se sometió a un implante capilar justo en esa zona.