Olinda pide reflexión en Semana Santa: “Creen que dejando de comer carne serán salvados”

Desde hace un tiempo, Olinda Castañeda dejó el mundo de los reflectores para entrar a la vida cristiana. Luego de ello, la modelo ha compartido cómo ha cambiado su vida desde que decidió acercarse a Dios, y constantemente pide a sus seguidores que sigan sus pasos.

Por ello, invitó a todos a reflexionar en estos días de Semana Santa para que no solo los aprovechen para divertirse en fiestas.

PUEDES VER: Los momentos más recordados de Olinda Castañeda en la TV antes de volverse cristiana

Olinda Castañeda envía mensaje en Semana Santa

“Es un tiempo para recordar el gran amor que Dios tiene por nosotros y el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz”, mencionó según El Popular.

“No esperen que sea Semana Santa para que se acuerden del sacrificio de Jesús, vivamos todos los días buscando en él, siendo obedientes con su palabra, arrepintiéndonos y recibiéndolo en nuestro corazón. Muchos creen que dejando de comer carne estos días van a ser salvados y así no es. Tenemos que alimentar nuestro espíritu con amor, paciencia, gozo y paz todos los días del año”, agregó.

Olinda Castañeda Foto: difusión

Olinda Castañeda asegura que su vida ha cambiado

Asimismo, Olinda Castañeda explicó cómo ha cambiado su vida desde que se acercó a Jesús y se dirigió a lo jóvenes.

“Que nada de lo que hagan llenará el vacío que sienten en su corazón. Tomar, ir a discotecas, las drogas y más, nada llena ese vacío, solo lo puede llenar Jesús, búsquenlo y van a conocer el verdadero amor. No tengo palabras para describir el amor que siento por Cristo, él curó todas mis heridas, todo mi dolor, me abrazó y jamás me dejó. Me siento bendecida por tener mucho amor, salud y paz”, sostuvo.