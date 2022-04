Hugo García pasa Semana Santa con su familia y Alessia Rovegno en la selva

En una reciente entrevista, Hugo García contó emocionado los planes que tiene para el feriado largo por Semana Santa. El chico reality dio detalles del destino que eligió para disfrutar al lado de su familia y su enamorada, Alessia Rovegno. Ahora, mediante redes sociales comparte videos de los hermosos paisajes.

“Nos vamos a un destino dentro del Perú, decidimos hacer algo dentro del país. Hace tiempo queríamos viajar a este lugar en especial y se dio que también va mi familia. Súper lindo, porque vamos a estar todos juntos”, señaló para las cámaras de “América espectáculos”.

Por otro lado, la pareja mostró todo el trayecto que pasaron para llegar a Oxapampa, el cual sería su verdadero destino, según las descripciones que pusieron en historias. “Hasta mañana; llegamos, Oxapampa”, se lee en una de sus publicaciones.

Hugo García se lastimó mientras practicaba ciclismo

Hugo García dejó a todos sus seguidores preocupados luego de enseñar las heridas que le dejó una caída mientras practicaba ciclismo de montaña en la ciudad de Arequipa. Como se sabe, el participante de “Esto es guerra” es aficionado a los deportes y, cada que puede, dedica su tiempo a eso.

“Bueno, chicos, estamos en el hotel. No saben el pato (caída) que me he metido. Hace tiempo no me caía tan fuerte. La sacamos barata porque tenemos la protección adecuada. Solo tengo algunos rasguños. Si alguien conoce de medicinas que me puedan aliviar el dolor y la inflamación, me dejan saber”, dijo en redes sociales.

Alessia Rovegno visita a Hugo García en “EEG”

Alessia Rovegno no tuvo mejor idea que visitar “Esto es guerra” para brindar apoyo a su enamorado el último 1 de abril. El modelo aprovechó la oportunidad y le dedicó su triunfo en el circuito de camino de mallas. “Estoy contenta de estar aquí, es la primera vez que lo acompaño al set”, expresó la joven. Además, añadió: “Se vive mucho más estando aquí, en competencia. Estoy pegada. No puedo quitar la mirada de él”. Por su parte, Hugo mencionó que su compañía lo motiva a ganar en todos los juegos. “Sabe que la amo con todo mi corazón”, acotó.