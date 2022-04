Said Palao tuvo una fuerte discusión con Patricio Parodi en EEG: “Deja hablar”

Los enfrentamientos en “Esto es guerra” no se detienen. Esta vez fue el turno de Said Palo y Patricio Parodi, quienes protagonizaron una fuerte discusión en vivo luego de terminar uno de los circuitos.

El capitán de los ‘Guerreros’ se acercó al micrófono del programa para realizar un reclamo, pues aseguró que el conocido ‘Samurai’ salió cinco segundos antes del tiempo establecido. No obstante, la pareja de Alejandra Baigorria se defendió con todo y mandó a callar a ‘Pato’.

“El reclamo ya está hecho. Un ratito, Patricio, ya hablaste. Deja hablar, ‘Pato’. Ya reclamaste. No es tu programa. No estaba el árbitro, esperé más de cinco segundos y de ahí salí”, explicó el chico reality, mientras Fabio Agostini y Johanna San Miguel intervinieron.

Por otro lado, la presentadora que apoya a los ‘Combatientes’, María Pía Copello, no se quedó atrás y salió con todo a respaldar al integrante de su equipo. “Entiendo que los ‘Guerreros’ se pongan así, pero ¿la conductora? Estamos grandes ya para eso, la producción no estaba acá. ¿Perdemos el juego? Sí, fueron cinco segundos, yo los conté. Admita que la producción se equivocó y quieren hacer ganar a los ‘Guerreros’”, expresó la conductora.

Said Palao participará en competencia de judo representando aL Perú

Como se sabe, Said Palao se encuentra en constante entrenamiento para representar al país en diversas competencias tanto nacionales como internacionales. De igual forma lo hará el sábado 16 de abril para el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo Lima 2022, el cual se viene realizando en el Centro de Alto Rendimiento de la Videna. Sin embargo, es importante destacar que esta será la primera vez que participe en la categoría Senior.

Said Palao. Foto: Said Palao/Instagram/Andina

¿Alejandra Baigorria y Said Palao vivirán juntos?

Alejandra Baigorria visitó el set de “En boca de todos” para contar cómo va su relación con Said Palao y qué planes tienen como pareja. La ‘Rubia de Gamarra’ señaló que avanzan de poco en poco, pues no quieren apresurarse en tomar decisiones. Asimismo, reveló que han hablado sobre tener un bebé, pero que aún no es el momento.

“Hasta mi papá, y su papá lo piden, un nieto, pero queremos que sea en el momento, ya lo hemos hablado. Estamos pensando en comprar un departamento los dos juntos, ir avanzando de a pocos”, expresó.