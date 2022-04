Will Smith es retado a una pelea de box por Kenny Rock, hermano de Chris Rock

La última ceremonia de los Premios Óscar, llevada a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, quedará en el recuerdo de la historia de estos eventos, no solo por su glamour y premiación, sino también por el incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock. El humorista recibió un inesperado bofetón, que quedará en los archivos, luego de lanzar un desafortunado comentario en son de burla contra la esposa del actor, Jada Pinkett.

A partir de ahí ocurrieron varios sucesos que terminaron con el ganador de la estatuilla por “King Richards” vetado de las ceremonias organizadas por La Academia por un lapso de 10 años. Por su parte, el actor de “Son como niños” ha evitado en todo momento referirse al hecho y aseguró que solo hablará cuando le paguen.

Will Smith es retado a una pelea de box por hermano de Chris Rock

Pero si Chris Rock no ha querido pronunciarse sobre el episodio de los Óscar, su hermano Kenny no solo levantó su voz contra Will Smith, sino que ahora lo retó para batirse en un combate de box. El hombre de 42 años firmó un acuerdo con Damon Feldman, organizador y fundador de Celebrity Boxing, para subirse al ring el próximo 11 de junio.

“ Debería subirme al ring con Will Smith. Me gustaría pelear con cualquiera que esté listo para dar un paso al frente y asumir el desafío ”, expresó tras firmar su contrato. Asimismo, Kenny dejó en claro que podría ganarle al actor a pesar de la diferencia de estatura y que haya interpretado a Mohamed Ali en una de sus películas.

Will Smith vetado de los Oscar por 10 años tras golpe a Chris Rock

Los comentarios y posturas en contra de la agresión de Will Smith a Chris Rock no cesaron hasta que La Academia decidió tomar una radical postura. El ente del séptimo arte decidió vetar al dramaturgo para que este no pueda asistir a sus eventos durante los próximos 10 años.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

“La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, indicó el comunicado.