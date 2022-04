“Livin’ la vida loca” de Ricky Martin es elegida como tesoro para la posteridad

“Walking the Floor Over You” — Ernest Tubb (1941) (canción)

La transmisión radial On a Note of Triumph (May 8, 1945)

“Jesus Gave Me Water” — The Soul Stirrers (1950) (canción)

We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite — Max Roach (1960) (album)

Tonight’s the Night — The Shirelles (1961) (álbum)

In C — Terry Riley (1968) (álbum)

“Reach Out, I’ll Be There” — The Four Tops (1966) (canción)