Adolfo Chuiman sobre regreso en “AFHS”: “Me alegra que algunos colegas hayan decidido volver”

Adolfo Chuiman es un actor reconocido a nivel nacional por toda su trayectoria. Desde hace muchos años, se ha hecho muy conocido por estar presente como protagónico o algún personaje principal en teleseries muy vistas como “Así es la vida”, “Mil oficios”, “De vuelta al barrio” y más. Una de las producciones televisivas que dejó una huella muy notoria tras su paso fue “Al fondo hay sitio”, que estuvo en pantalla por más de ocho años, y que está a puertas de volver a iniciar sus grabaciones para regresar a ganarse el cariño de sus seguidores.

El artista participó como el conocido Peter, un amo de llaves de la familia Maldini y fiel colaborador de Francesca Maldini. Su papel no era de lo más importantes de toda la serie, pero sí pudo calar en los espectadores gracias a su peculiar personalidad que le dio chispa al papel que le tocó interpretar. Meses atrás, se conoció la noticia del retorno de “AFHS” y, con ello, las especulaciones de saber quiénes serían los actores que volveríamos a ver.

Lo seguro es que Adolfo Chuiman estará sí o sí. A continuación, se mostrará parte de la entrevista que le dio al diario El Popular, en donde revela detalles inéditos del tan ansiado retorno de “Al fondo hay sitio”.

Las grabaciones de los primeros capítulos

El actor Adolfo Chuiman se refirió a la fecha exacta en que empezará a grabar “Al fondo hay sitio” y aseguró que tiene “entendido que en 10 días comienzan las grabaciones. Estamos esperando que llegue el día acordado para volver a encontrarme con los demás compañeros”. Asimismo, contó cómo siente que sus fanáticos estén esperando el reestreno. “Por las calles, la gente me dice: ‘¿Peter, cuándo regresas con Al fondo hay sitio?’. El cariño del público se mantiene y eso nos tiene contentos, pues nosotros retribuiremos ese afecto con nuevas historias”, mencionó.

Adolfo Chuiman teme contagiarse de COVID-19. Foto: América TV

De acuerdo a lo que se conoció, los primeros capítulos de la teleserie no se filmarán en Lima. Ante ello, el artista reconoció que “nos han dicho que iremos a grabar al norte los primeros cinco capítulos, no sé si seguirá así el plan de trabajo o quizás lo cambien. Aún no tenemos los libretos, nos han llamado los auxiliares para informarnos cómo sería el plan de grabaciones, ya que los directores de la producción están de viaje”.

Adolfo Chuiman habla sobre los nuevos personajes en “AFHS”

No todos regresan. El reestreno de la producción peruana “Al fondo hay sitio” ha arrastrado consigo una serie de dudas, ya que muchos actores se mostraron felices y confirmaron su regreso a las grabaciones; sin embargo, hubo otros que descartaron por completo su participación debido a sus nuevos proyectos de vida. Es por eso que le pidieron a Adolfo Chuiman que anuncie algunas novedades. “No nos han dado los libretos, pero seguro será algo que cautivará al televidente. Los guionistas son capos en crear historias que mantengan enganchado al público, esta vez será igual”. Además, habló sobre los encuentros que tuvo con sus compañeros: “Todavía no, pero me alegra que algunos colegas hayan decidido volver, como Mónica Sánchez”.

Primer elenco de "AFHS". Foto: Wiki Index

Por otro lado, el actor comentó cómo se siente de salud, luego de reconocer que tuvo algunas molestias. “Me siento mejor, me pusieron dos inyecciones y ya puedo caminar tranquilo. Ese malestar lo tenía porque en las últimas grabaciones me he golpeado. Para no operarme, me trajeron unas inyecciones de Estados Unidos y sigo en terapia. Ya estoy mejor porque también estoy saliendo a la calle para realizar ejercicios. Estar encerrados estresa a las personas”, contó.