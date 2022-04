‘Peluchín’ se burla del casamiento de Mauricio Diez Canseco: “Sigue creyendo en el matrimonio”

Rodrigo González no fue ajeno al tema y habló durante su programa de espectáculos de la reciente boda que tuvo Mauricio Diez Canseco en Cuba con la joven Lisandra Lizama. El evento se realizó el último 10 de abril y contó con una ceremonia frente al mar.

Fiel a su estilo, el famoso ‘Peluchín’ comentó sobre las imágenes que publicaron de la celebración y señaló que el empresario debería tener en cuenta que su esposa es casi de la misma edad que su primera hija. “Ahí está su nueva esposa, que tiene la edad de su hija; para el amor no hay edad. (…) La hija, creo que tiene 23, va por ahí”, dijo.

Por otro lado, no faltaron las bromas al respecto. El conductor de “Amor y fuego” indicó que la felicidad no les durará mucho, pues pronto Lisandra se convertiría en la exesposa de Mauricio. “Él sigue creyendo en el matrimonio. ¡Qué ganas de casarse! ¿Solo el Nino Peñalosa fue? Es su esposa y su futura ex. No hay quinta mala”, expresó en risas.

Hija de Mauricio Diez Canseco no estuvo en la ceremonia

La hija del ‘Pizzero’ mostró su felicidad al saber que sus padres pasan un buen momento separados y que mantienen la relación en paz. No obstante, su ausencia en la boda de su progenitor no pasó desapercibida y explicó las razones por las que no fue.

“Yo estaba tranquila y de pronto recibo un WhatsApp con el parte de la boda que decía: ‘Hija mía, solo se vive una vez, me voy a casar’, y ahí como que recién me contó la historia. Entre nos, no sería la primera vez que es cercana a la edad”, señaló la joven. Además, agregó: “Mi papá está muy contento, no lo he visto así de feliz nunca”.

Mauricio Diez Canseco se casó con Lisandra Lizama

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo cubana compartió fotos y videos de la espectacular ceremonia que organizó junto con su ahora esposo, Mauricio Diez Canseco, para festejar su unión en matrimonio. En los clips se puede ver al empresario con un traje blanco y negro esperando por la novia en un local con decoración floral.