Corey Hawkins: “No es usual tener protagonistas negros en las películas”

El actor estadounidense Corey Hawkins reconoce que no se acostumbra incluir a un actor negro en el rol principal de una película y mucho menos en el papel de Macbeth de William Shakespeare. “De hecho no es usual tener protagonistas negros en cualquier película”, dice. Por eso, destaca el hecho de que Denzel Washington haya sido elegido para el rol en “Macbeth”, la última cinta de Joel Coen (nominada al Óscar en la categoría mejor película) y en la que también él, que es descendiente afroamericano, asume el papel de Lord Mcduff, el héroe que termina decapitando al usurpador del trono. “Hay reservas muy fuertes, especialmente en nuestra cultura y lo que queremos presentar y resaltar en el mundo, así que significa bastante. El mundo se lleva por ejemplos y lo que debemos hacer es mostrar nuestro trabajo y creo que ahí Denzel me hará eco y yo a él. Es respeto al trabajo. No es tanto que pensemos en el impacto, sino que está ahí”, dice sobre la cinta de Apple TV+.

En tal sentido, el actor de 33 años cuenta que “la única conversación que tuvimos de negro y blanco en la producción fue sobre el filtro en blanco y negro que hay en la película y su cinematografía. Pero es importante (la presencia de actores negros en un filme), porque hay jóvenes que se parecen a mí, que me van a ver y decir: ‘Ese soy yo’. ¿Puedo hacer eso? ¿Tengo permiso? Por eso, creo que es maravilloso tener a Denzel a cargo. No podría ser nada mejor que eso”, añade.

El intérprete, conocido por su papel de Heath en la serie “The Walking Dead” y como Eric Carter en “24 Legacy”, asegura que fue muy afortunado de trabajar en una producción como Macbeth y ser parte de esa estructura. “Con el director y el elenco hablamos un montón durante los ensayos. Además, Denzel es uno de los grandes mentores que pude tener y tener este ejemplo en la película y ser capaz de seguir ese camino ha sido maravilloso. Un proyecto como este es una meta de vida”. Sobre su trabajo con el director Joel Coen, Hawkins afirma que desde el comienzo fue fiel a su visión y que el corte teatral de la película ayudó e influyó en el proceso de construcción de su personaje. “Todo fue seteado en un escenario. Hay cosas que puedes hacer en el cine en cuanto a storytelling, close up y eso es algo que no puedes hacer en escena. Así que creo que ha sido una mezcla muy buena de lo teatral con lo cinemático que de alguna forma permite que esta película esté en el medio. Y todo eso impacta o al menos sirvió de ayuda en el proceso”.

También destaca que el uso del inglés antiguo y el tono en blanco y negro en todas las escenas son características importantes de esta versión de Macbeth. “Ayuda a las personas a sumergirse en ese género. Le quita el color y cualquier distracción para concentrarse. Enfoca la narrativa y creo que es genial. Por otro lado, me gusta pensar que Shakespeare es más accesible de lo que las personas piensan, porque puedes hacerlo en italiano, francés, ruso o español. Yo me empecé a enamorar de él en Julliard, ahí me di cuenta de que no hay una manera correcta de hacer Shakespeare. Creo que hay que disfrutarlo de la manera que sea. Siempre he creído que fue un poeta que escribía guiones y no solo lo hacía para gente de poder, sino para todo el mundo. Hablaba de reyes y reinas de las que no se sabía, pero mucha gente estaba curiosa. Nada ha cambiado de cómo somos como humanos. Son las mismas cosas que se hablaban antes si lo piensas ahora: hay política, amor, pérdida”, reflexiona.

Para Hawkins, Denzel Washington fue "uno de los grandes mentores" que pudo tener en el elenco. Foto: difusión

Macbeth tiene un tema de profecía y destino. ¿Crees en la profecía y el destino?

Creo que todo pasa por una razón. Soy una persona espiritual y pienso que lo que das al universo es lo que te va pasar. Creo que Dios es poder, pero ese es el viaje que yo llevo conmigo mismo.

¿Cuáles fueron tus reflexiones al final de la película y qué piensas de que tu personaje (Mcduff) fue el que eliminó a Denzel Washington (Macbeth)?