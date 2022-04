Karla Tarazona revela que compra sus verduras en el mercado de productores por alza de precios

Cada sol cuenta. Karla Tarazona siempre ha mostrado la comodidad que tiene al visitar lugares muy concurridos como los mercados de cualquier distrito de Lima. Más aún en estos días que los alimentos y artículos de la canasta básica han aumentado de manera excesiva de precio en el marco de las protestas que ha habido en el ámbito nacional.

En esta oportunidad, la locutora radial confesó un pequeño detalle de lo que hizo durante el 5 de abril, día en que el presidente del Perú declaró toque de queda en Lima y Callao. De esa forma, en el programa “D’mañana” del día miércoles 6 de abril la influencer aseguró lo siguiente: “Escúchenme, yo les voy a dar un secreto, ayer yo me fui al Mercado de Productores (Santa Anita) a hacer mis compras porque claro me asusté”.

Su compañero de trabajo Kurt Villavicencio no dudó en molestarla al decirle: “Karla aprovechando el pánico hasta en el día de la inmovilización”, en son de broma. A su turno, la emprendedora Karla Tarazona le respondió con una interrogante. “Fuera de bromas, ¿sabes cuánto está el paquete de verdura china? 0.50 céntimos (...) Es que Ismael, ese es el negocio, pues, compro a menos y vendo a más, sino cómo”.

Karla Tarazona hace extraño gesto al ver fiesta que Christian Domínguez le hizo a su hijo

El cumpleaños del hijo de Karla Tarazona y Christian Domínguez volvió a alborotar el avispero en la farándula peruana, debido a que la conductora de televisión decidió celebrar a lo grande los 6 años de su último pequeño. No obstante, una de las cosas que más llamó la atención fue la ausencia del cantante y su actual pareja en dicha festividad.

Ante ello, el programa “D’mañana” presentó un reportaje de la fiesta que le hizo el artista a su descendiente y compararon ambas celebraciones. Al finalizar el video, salió en televisión la esposa de Rafael Fernández, quien tenía unos gestos poco usuales que, al parecer, reflejaban sus sentimientos.

Karla Tarazona descarta enemistad con Pamela Franco

Luego de todos los dimes y diretes que se dieron Christian Domínguez e Isabel Acevedo hablando de su relación pasada y cómo sus decisiones afectaron a la locutora radial Karla Tarazona, los programas de espectáculos empezaron a lanzar varias especulaciones.

Una de ellas era que la influencer había tenido algún roce de palabras con la cantante Pamela Franco. Es por ello que la presentadora se pronunció al respecto. “Yo siempre he tenido y tengo hasta el día de hoy una buena impresión de ella, por los comentarios de mi hijo (...). Si ella trata bien a mi hijo como a mis otros hijos, que ellos me lo han comentado, imagínate también con la pequeña que es hermanita de Valentino. Además, los niños no tienen la culpa. Ella y yo no hemos tenido ningún problema de nada”.