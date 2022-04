Mónica Cabrejos defiende su libro: “Nunca ha tenido la intención de señalar a fulano”

Mónica Cabrejos se pronunció sobre los ataques que ha recibido luego de la publicación de su libro, donde expone una presunta agresión sexual por parte de un periodista deportivo. Así, presentadora de televisión no dudó en defender su obra.

Durante su aparición en el set de Magaly Medina el último lunes 4 abril, explicó los motivos por los cuales decidió difundir dicho escrito. Además, explicó cuáles fueron sus intenciones al contar historias que actualmente se han vuelto mediáticas.

Mónica Cabrejos explica

Según comentó Mónica Cabrejos, el libro contiene diversas historias que le ha tocado vivir a través de todo este tiempo, y recalcó que todas los relatos que se incluyen en la publicación son reales.

“Este libro, claramente, está impregnado de mi visión y de mis experiencias como mujer en el Perú. (...) Es mi visión netamente, y está cargado de experiencias vividas y hechos reales. Los personas no llevan nombres y apellidos porque si no serían una denuncia, y eso no se hace en un libro”, agregó”, indicó.

Además, indicó que nunca tuvo la intención de inculpar directamente a alguien, a pesar de que ya se se empezaron a difundir nombres de presuntos implicados.

“El libro no ha tenido nunca la intención de señalar a fulano, sino de exponer cosas que son reales” , expuso.

Mónica Cabrejos afirma que no encontrará justicia

En la conversación que tuvo con Magaly Medina, la conductora indicó que ya ha aceptado que es muy improbable que las autoridades inicien un proceso contra su agresor. Mónica Cabrejos reveló que actualmente se encuentra en un proceso de sanación.

“Yo ya asumí que no hay justicia”, lamentó durante el programa en vivo.

Canales de ayuda

Si conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).