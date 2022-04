Yiddá Eslava indignada por el robo de cajas de cervezas en el paro: “¿Eso es necesidad?”

Yiddá Eslava se pronunció ante los saqueos que sufre el interior del país. A través de su cuenta oficial en Instagram, la actriz se unió a las figuras públicas que dieron a conocer su posición ante los actos violentos que se vienen ejerciendo en medio del paro de transportistas.

En medio del paro de transportistas y el alza de precios, delincuentes ingresaron a mercados, tiendas y minimárkets para desabastecerlos de alimentos, y esta situación está indignando a miles de peruanos que trabajan para cubrir sus necesidades.

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

El Perú está en medio de una crisis política y social, y es por eso que personas inescrupulosas han aprovechado este momento para delinquir; sin embargo, ha llamado la atención el robo excesivo de bebidas alcohólicas. Ante estas fechorías, la ex chica reality se cuestionó: “¿Eso es necesidad? ¿Qué son? Gente necesitada o delincuentes. Robar cerveza”, escribió.

La influencer también realizó una transmisión en vivo para conversar con sus seguidores sobre el paro de transportistas y tuvo fuertes comentarios para solidarizarse con los que tienen menos recursos.

“Hay saqueos en mercados minoristas, esa gente malandrina, gente de miércoles. Hay gente pobre que no tiene qué comer, pero esa mayoría de gente pobre son esas personas que se juntan en una olla común para alimentar a su familia, no esos asquerosos que van a robar sacos, a chorear con sus zapatillas. Me parece asqueroso. Se aprovechan”, comentó en un video.

Tula Rodríguez aconseja ante la escasez de productos

La actriz Tula Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para aconsejar a sus fanáticos sobre la organización y el recaudo de alimentos en su dispensa.

“Yo aprovecho que, cuando no trabajo, ordeno mi casa. No es que sea maniática, pero me gusta que todo esté organizado. (…) Por ejemplo, como soy una mamá que trabaja y —bueno, ustedes saben— soy cabeza de familia, intento guardar en la nevera algunos productos para evitar que se me malogren y sea fácil a la hora de cocinar”, dijo.

“Ahora que todo subió y algunos productos no están, esto es lo que hago. Lo que yo estoy haciendo es para asegurarme ahora que lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro. Acá hay choclos, vainitas, apio, zanahoria, pimienta”, agregó.