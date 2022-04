Samu sobre ruptura de Mario y Vania: “Ha sido show barato de marketing”

¡No puede con su genio! Samuel Suárez se burló de las recientes imágenes de Vania Bludau junto a Mario Irivarren en las playas de Punta hermosa, pues los modelos anunciaron, hace unos días, que habían decidido terminar su relación sentimental.

El popular Samu dejó entrever que se habrían reconciliado o, como muchos sospechan, nunca habrían terminado y solo se trataría de un show para acaparar portadas.

“Ayer, cuando las ‘ratujas’ me empezaron a mandar los videos, yo decía: ‘Pero qué raro, porque Alejandra acaba de postear algo prácticamente en pijama, Said no postea nada; Mario, también que normalmente postea todo, nada; Vania, menos ¿serán reales? Y llegaban videos”, dijo en unas imágenes que compartió en su portal de Instarándula.

“Yo decía qué clase de ex son estos, que un día anuncian su ruptura con comunicado, se pelea la mujer con reporteras, hace todo un show para esto... o sea, se les ve comiendo juntos dos días seguidos ¿qué clase de ex son?”, cuestionó.

Samuel Suárez piensa que todo fue armado

“Obvio, nadie dice que dos exparejas pueden ser amigos, ¿pero en menos de una semana? Jajaja. Ay, Dios mío, para mí, igual que casi todo mi público, esto ha sido show barato de marketing, eso es lo que yo creo, que no tienen pantalla y están desesperados” .

“Ya bien difícil (que) la gente se coma shows baratos de gente desesperada por publicidad. El público se da cuenta al toque jeje, en fin”, concluyó.

Vania Bludau anunció su separación de Mario Irivarren

A través de sus redes sociales, la modelo Vania Bludau habló sobre la difícil decisión que tuvo que tomar.

“Tomé la difícil decisión de finalizar la relación que tenía por más (de) que exista mucho amor de mi parte. No brindaré detalle alguno, ni ningún viejo speech y espero de corazón que se respete mi decisión”, expuso.