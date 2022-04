Christian Domínguez revela que Puro Sentimiento está varado en Ica: El paro afecta a la música

Figuras de la farándula como Christian Domínguez se pronunciaron tras el paro nacional que se inició hoy, 4 de abril. El cumbiambero reveló cómo estas manifestaciones no solo afectan al sector de transporte, sino que se extiende a otros rubros como la música. Ya que, está mañana, varias regiones del país amanecieron con decenas de transportistas bloqueando carreteras luego del pronunciamiento del presidente Pedro Castillo, quien aseguró que este movimiento está liderado por dirigentes “malintencionados” y “pagados”.

“Tenemos que entender lo siguiente, esto no va a cambiar, ya lo dijeron (…) hay un tema de poder, de autoridad, perfecto, si se dan cuenta, somos muchos más del pueblo, y si están pensando, no sé, de repente, llamar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, no es una solución” , comentó Christian Domínguez en un principio durante “América hoy”.

Luego, reveló que su grupo musical “Puro sentimiento”, liderado por Pamela Franco, se encuentra actualmente varado en Ica, perjudicando sus presentaciones pendientes. En esa misma línea, el cumbiambero también se encontró en la misma situación el lunes pasado, 28 de marzo, y por ello no pudo presentarse al set de América TV.

América hoy: transportistas del paro nacional responden a reportero del magazine

Cuando el programa América hoy se encontraba en medio de la transmisión en vivo, en un punto donde transportistas se manifiestan por el paro nacional, el reportero Oswaldo Arteaga le preguntó a una señora qué era lo que más le indignaba sobre la coyuntura. De pronto, un manifestante dijo lo siguiente: “A ustedes no les afecta porque están bien pagados” .

Frente a esta declaración, el reportero se defendió y dijo que él también se veía afectado con el alza de precios. “A mí tampoco me alcanza (...) La gente está bastante alterada ”, comentó a las conductoras de “América hoy”.

Ethel Pozo sobre el paro nacional: “No podemos ser ajenos”

Las conductoras del magazine “América hoy”, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, mostraron su preocupación sobre las protestas que vienen realizando los transportistas en varias regiones del Perú por el alza de precios del combustible y otros temas.