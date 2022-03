Marcos Rodríguez, testigo de Martín Arredondo, lo desmiente: “Mónica Cabrejos no lo invitó al cine”

El 30 de marzo, Martín Arredondo se presentó en “Amor y fuego” y negó ser el presunto agresor sexual de Mónica Cabrejos. Al dar sus descargos, el productor aseguró que, en una ocasión, la conductora de “Al sexto día” los invitó a él y a Marcos Rodríguez, exmiembro de producción de “Enemigos públicos”, a una salida a un cine en Larcomar. Ante ello, este último decidió pronunciarse.

A través de una extensa publicación en su cuenta de Facebook, Rodríguez confirmó que este suceso ocurrió, pero desmintió a su colega, al señalar que la periodista no fue quien pagó la salida.

Martín Arredondo se presenta en "Amor y fuego" y niega ser agresor de Mónica Cabrejos. Foto: Foto: Composición LR / Willax TV / Panorama.

¿Mónica Cabrejos invitó al cine a Martín Arredondo?

“ Sí ocurrió, pero no como el señor Arredondo indicó, que ella fue la que invitó . Los amigos de Mónica (Cabrejos) sabemos que ella es devota de la ‘virgen del puño’ y que es imposible que pague las entradas de tres personas un domingo (el día más caro) (...) Suena gracioso, pero es evidente que Mónica no lo haría”, acotó.

“No tengo evidencias de acoso, ni nada por el estilo, pero sí puedo decir, por haber convivido tantos años con el señor Arredondo, que es un gran periodista, pero un pésimo líder”, añadió Marcos Rodríguez.

Marcos Rodríguez responde a comentarios de Martín Arredondo sobre salida con Mónica Cabrejos. Foto: Marcos Rodríguez/ Facebook

Marcos Rodríguez sobre Martín Arredondo: “Es una mala persona”

A continuación, el exintegrante de producción contó que sufrió un episodio de violación sexual y que, a pesar de tener una gran amistad con Martín Arredondo, este jamás expresó preocupación alguna.

Asimismo, detalló que decidió dejar de laborar en el programa debido a que fue diagnosticado con depresión e hiperhidrosis, y que, cuando Aldo Miyashiro consultó el motivo de su ausencia, Arredondo dijo que no laboraban más con él porque no tenía un buen rendimiento y porque “ya no trabajaba igual, que tenía problemas con mi cuerpo, que olía mal, que iba a trabajar en un estado que parecía drogado o ebrio”.

“Cinco años después, vuelve a mencionar mi nombre, para usarme como testigo. Ja. No sé si sea un acosador, no me consta, pero lo que me queda claro es que es una mal líder, un mal amigo y una mala persona”, sentenció respecto al caso de Mónica Cabrejos.