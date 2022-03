Yiddá Eslava y Julián Zucchi alientan a la selección peruana al ritmo del dúo Pimpinela

Yiddá Eslava y Julián Zucchi tienen la esperanza de ver a triunfar a Perú en el encuentro ante la selección paraguaya, ya que la Blanquirroja busca su pase al Mundial Qatar 2022. Por esta razón, la pareja de esposos compartió con sus seguidores un video con la melodía de “Me engañaste” del dúo Pimpinela, versionada a su estilo, en el que resaltan el arbitraje de Anderson Daronco frente a Uruguay, del último 24 de marzo.

Esta vez, los actores se preparan para alentar por 90 minutos a la selección peruana, que se enfrentará a la escuadra guaraní, este martes 29 de marzo, desde las 6.30 p. m., en el Estadio Nacional. A pocas horas del evento deportivo, los protagonistas de “Sí, mi amor” compartieron con sus seguidores de las redes sociales su sentir antes de celebrarse el Perú vs. Paraguay.

“Nos robaron, nos mintieron, pero hoy les ganamos y sin trampa porque despertaron la furia de los dioses huanca. Sin mentiras, ganaremos sudando en la cancha dejando el alma, y con garra, hoy verán los de la Conmebol como el cóndor pasa. Vamos, Perú” , escribió la ex chica reality en su cuenta oficial de Facebook.

Actriz terminó hospitalizada tras crisis alérgica

La influencer preocupó a sus seguidores al contarles que tuvo un grave problema de salud ocasionado por una crisis alérgica, la cual la llevó a internarse en una clínica local. “Ya estoy mejor. He tenido una reacción alérgica por consecuencia del clima maravilloso. Estoy con el sistema inmunológico bastante deteriorado y he tenido una de las crisis alérgicas fregadas en las que se me cierra el pecho y he terminado en emergencia, he estado súper mal”, señaló.

Yiddá Eslava elogia a Julián Zucchi luego de trabajar juntos en “Yo soy”

El viernes 18 de marzo, la escritora acudió a su cuenta de Instagram para elogiar el desempeño de su esposo, Julián Zucchi, con quien compartió la mesa de jurado de “Yo soy”. “¡Juntos! Hoy termina un reto más en nuestras carreras, qué lindo que la vida nos siga dando oportunidad de compartir escenarios. Te amo, respeto y valoro. Soy tu eterna fan, digan lo que diga, amo ser tu compañera, amiga, socia y esposa. Por muchos, muchos años y proyectos más juntos”. escribió.