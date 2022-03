¿Quién es Sofía Cavero, la mujer captada en situación cariñosa con Néstor Villanueva?

Néstor Villanueva se encuentra en boca de todos tras ser captado en situaciones cariñosas con una mujer que responde al nombre de Sofía Cavero. Luego de que “Amor y fuego” difundiera el polémico ampay, muchos empezaron a preguntarse quién sería la supuesta nueva saliente del aún esposo de Flor Polo. Aquí te lo contamos.

El ampay de Néstor Villanueva y Sofía Cavero

El miércoles 23 de marzo, el programa de espectáculos “Amor y fuego” presentó una nota en la que se veía a Néstor Villanueva ingresando a su camioneta junto con la joven. En las imágenes, también se pudo comprobar que minutos después ambos abandonaron el vehículo para entrar juntos a una casa.

Hasta el momento, el cantante de cumbia no se ha pronunciado sobre el ampay para aclarar cuál es su situación sentimental.

Las imágenes expuestas llamaron mucho la atención de los televidentes, debido a que recientemente el intérprete aseguró que quería retomar su matrimonio con Florcita Polo.

Nestor Villanueva es visto con bailarina luego de terminar su matrimonio con Flor Polo. Foto: Composición LR / Willax TV / Instagram.

¿Quién es Sofía Cavero?

En sus redes sociales, Sofía Cavero se presenta como modelo, bailarina, anfitriona, conductora y cantante.

Asimismo, mediante su cuenta oficial de Instagram señala que es presentadora en un programa de televisión que se transmite a través de Fama TV.

Sofía Cavero, la joven que fue captada con Néstor Villanueva. Foto: Sofía Cavero/ Instagram

Flor Polo se pronuncia tras ampay de Néstor

Al ser consultada por la producción de “Amor y fuego”, Flor Polo restó importancia al ampay de Néstor Villanueva y Sofía Cavero. La hija de Susy Díaz aseguró que ya no mantiene relación alguna con el padre de sus hijos.

“Yo ya no tengo absolutamente nada con él. Somos padres y punto. Prefiero no hablar de ese tema, yo ya estoy hace tres meses separada y no tengo nada que ver con el padre de mis hijos”, acotó la empresaria al espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.