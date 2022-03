Ethel y Yaco alientan a la Blanquirroja ante encuentro Perú vs. Uruguay: “Nos vamos a Qatar”

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, al igual que todos los peruanos, están a la expectativa del encuentro entre Perú y Uruguay que se dará este jueves 24 de marzo. Por ello, los conductores de “En esta cocina mando yo” alentaron a la selección.

De ese modo, la hija de Gisela Valcárcel se mostró confiada y aseguró que Perú clasificará al Mundial.

“Solo diré: ¡Arriba Perú! Tengo fe, sé que nos vamos a Qatar” , mencionó para GV Producciones.

Por su lado, Yaco se animó a dar su score y resaltó la importancia de este encuentro: “Este partido es difícil, pero yo creo que Perú meterá uno o dos goles, con goles de Carrillo y Cueva. En este partido, Perú se juega la vida. Uruguay es un equipo con mucho temperamento, pero yo creo que normalmente Uruguay con Perú siente la pegada, Perú le juega bien”, mencionó.

Yaco Eskenazi resalta la fortaleza de Perú

“La fortaleza del equipo peruano es que han hecho un grupo muy unido. En el fútbol, más que tener grandes figuras, debe existir unión y eso se refleje en la cancha. Eso es lo que tiene este grupo, que en algún momento formaron una química muy chévere. El equipo de fútbol peruano es una familia y esa es nuestra fortaleza ”, explicó.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi hablaron de la selección. Foto: captura de América TV

¿Cómo verá el partido?

“En familia, vienen mis amigos, también con mi hijo Liam, que es futbolero. Me gusta ver todos los partidos en mi casa porque, por cábala, ya no voy al estadio. Como nos fue bien el año anterior viéndolo siempre en mi casa, ya no quiero cambiar la cábala”, contó.