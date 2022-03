Amy Gutiérrez afirmó que Álvaro Rod se enamoró de ella, pero él la desmiente

Amy Gutiérrez y Álvaro Rod son cantantes de salsa, pero también buenos amigos fuera de los escenarios. Sin embargo, hace unos días, la joven artista afirmó que él se enamoró de ella y quiso que tener más que una amistad. Tras salir a la luz esas declaraciones, el cantautor se presentó en el programa “América hoy”, donde decidió aclarar el tema.

Reveló que Amy Gutiérrez le pidió disculpas por lo que dijo y aseguró que se trata de una mentira. “De hecho, ya que tocan el tema, me considero un caballero. He escuchado cosas que ha dicho ella y ya hablé con ella, ya se disculpó por lo que ha dicho, porque creo que no hay mucha verdad en esa mentira”, expresó el intérprete de “Escúchame mi amor”.

Negó haber estado enamorado de Amy Gutiérrez

“Nosotros siempre hemos sido muy amigos, nada más que eso. De hecho, tenemos una canción, siempre nos ha unido una amistad”, agregó Álvaro Rod.

Luego, la conductora Ethel Pozo le preguntó si alguna vez sintió amor por Amy Gutiérrez y él lo negó. El compositor aseguró que no sabe los motivos de las declaraciones de su colega, pues nunca se enamoró de ella.

“ No (me enamoré). Yo no sé por qué ha dicho lo que ha dicho. La verdad me ha sorprendido mucho, ella tendrá sus razones, a pesar de lo que ha dicho, la quiero y la admiro”, sostuvo.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre Álvaro Rod?

Amy Gutiérrez brindó una entrevista para el canal de YouTube del animador Christopher Gianotti. En un momento, contó que hubo un artista y amigo suyo que se ilusionó con ella. Se trataba de Álvaro Rod, pues afirmó que el joven cantaba el tema “Vamos a escapar”.