Shakira celebra el triunfo del equipo de Gerard Piqué: “Es el mejor del mundo”

Shakira es considerada una de las iconos de la música latinoamericana. Además del éxito que su carrera musical ha alcanzado, la colombiana celebra los triunfos de su pareja, el futbolista Gerard Piqué. La cantante, quien emociona constantemente a sus seguidores al compartir bellos momentos familiares, no pudo evitar mostrar su felicidad por el triunfo del FC Barcelona ante el Real Madrid.

Shakira: “Es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”

A través de su cuenta de Instagram, Shakira se animó a celebrar el resultado del último encuentro que tuvo el FC Barcelona ante el Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El equipo de su novio, Gerard Piqué, logró imponerse en el clásico español para la Liga española.

La intérprete de “Me enamoré” escribió en sus plataformas: “Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”.

Shakira celebró los últimos 4 goles del FC Barcelona, equipo de Gerard Piqué. Foto: Shakira Instagram

Shakira a Piqué: “Para mí eres el mejor ejemplo de lucha”

Una semana antes, Shakira también dedicó una publicación al nuevo récord de Gerard Piqué, quien registró su partido número 600 dentro de su carrera profesional como futbolista. La artista latina escribió:

“Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional.