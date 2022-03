El día de ayer, 19 de marzo, la popular empresaria Melissa Klug fue invitada a participar del programa JB en ATV y no se esperó las pícaras preguntas que le realizaron los cómicos, siendo el principal tema de conversación su reconciliación con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco.

Como se recuerda, la ‘Blanca de Chucuito’ estuvo distanciada de su prometido, quien es 13 años menor. “Hace poco tuviste una diferencia con tu pareja, que todo mundo comentó y dijo ‘uy, ya se terminó, ahí está por meterse con chibolos’. Comenzó la ‘rajadera’, la canción ‘El barco a la deriva’. ¿Qué pasó?”, preguntó ‘Daniel Lisuratás’, interpretado por Jorge Benavides.

En la secuencia de "JB en ATV" con 'Lisuratás', Melissa Klug aclaró que le resta importancia a la diferencia de dad con Jesús Barco. Foto: captura/ATV

Melissa Klug no se incomodó en ningún momento, por el contrario no paraba de reír con las ocurrencias de los actores. Por ello, reveló que en realidad nunca eliminó sus conversaciones con el futbolista. “No borré, lo archivé. Todos tenemos cinco minutos de ‘chispoteo’, simplemente, tomamos decisiones precipitadas. Bueno, tomé, pero siempre hubo comunicación. ¿Si volví a poner las fotos? Ya todo está en su lugar (risas)”.

Gabriela Serpa aprovechó la visita de la influencer para jugarle una broma sobre la diferencia de edad que tiene con Jesús Barco. “Quiero saber cómo haces para conseguir el colágeno”. Rápidamente, Melissa Klug contestó: “De verdad que eso no sé; eso de conseguir, nada. Yo no lo busqué, ellos me siguen (risas)”.

En esa misma línea, la expareja de Jefferson Farfán aseguró que en realidad no tiene un gusto específico sobre cómo elegir a sus parejas. “No es que me fije en los menores, también me podría gustar uno mayor, solo que ahora me enamoré de él (Jesús Barco)” , comentó alegre.

Melissa Klug asegura que su relación con Jesús Barco está viento en popa

En una entrevista para Trome, la empresaria Melissa Klug desmintió los rumores de una separación con Jesús Barco por un ampay, sin embargo, no sabe que le deparará el futuro a su relación, pero se mantiene tranquila.

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio. Foto: Instagram

“Todo marcha bien, por ahora. Lo que pasa es que cuando me entrevistaron me dijeron que allegados a nosotros les habían comentado que nos habíamos separado por un ampay y por mensajes que le había encontrado en su celular. Yo respondí que eso no podía ser porque nuestros allegados sabían lo que pasó y no hubo ampay ni nada”, dijo.

Melissa Klug orgullosa de su hija Samahara Lobatón

La ‘Blanca de Chucuito’ se desvive por su primera nieta Xianna, hija de Samahara Lobatón y el barberbo ‘Youna’. Por ello, cuando fue invitada al programa Amor y fuego el 18 de enero, pasado, comentó lo orgullosa que está de su hija al verla convertirse en una gran madre.