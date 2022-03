Deysi Araujo tras retomar su relación con juez: “Solo él y yo sabemos la verdad”

Deysi Araujo confirmó su reconciliación con el juez Jackson Torres, quien en un informe de “Magaly TV, la firme” quedó al descubierto tras revelarse que cortejaba a una modelo mientras se encontraba en ‘saliditas’ con la animadora. Después de varios días de haber tomado la decisión de dar “un paso al costado” en la relación, se dejó ver al lado del magistrado.

Las cámaras del programa de Magaly Medina abordaron a la animadora que se encontraba en compañía de su pareja y de Susy Díaz. En ese momento, la artista defendió su relación sentimental y expresó que las conversaciones del abogado con la joven fueron cuando solo salían y no había un romance entre ambos.

“Yo creo que lo que no es en mi año, no me hace daño. Siempre van a habar personas que van a salir hablar”, señaló. “Solo él y yo sabemos la verdad. Hoy en adelante, si él comete un error, ahí bueno... pero no ha sido en mi momento. Mejor que nos dejen tranquilos” , agregó.

Juez envía carta notarial a Magaly Medina

La figura de ATV se sorprendió al recibir la carta notarial de juez donde le pide retractarse por exponer conversaciones entre él y la modelo; además de haber alterado los audios de su exesposa. Tras ello, la ‘Urraca’ decide responder a Jackson Torres. “Nosotros no solemos hacer ese tipo de ‘tramposerías’. Se acortan más bien”, mencionó. “Ella (la modelo) dijo que él quería contactarla para que modelo ropa de su hermana, pero una vez que la contactó, comenzó a ‘cirearla’”, agregó.

¿Deysi Araujo perdonó a magistrado tras carta notarial?

El romance de Deysi Araujo con el abogado ha sido muy comentado por el programa de Magaly Medina, ya que Jackson Torres le habría sido infiel a la bailarina con una joven. Sin embargo, habría decidido perdonar al abogado luego de que este le enviara una carta notarial a la presentadora de televisión, pues la artista reposteó la misiva en sus redes sociales a manera de respaldo a su pareja.