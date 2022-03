Andrés Hurtado se pasea por Turquía junto a sus hijas Génesis y Josetty Hurtado

Andrés Hurtado, desde hace un buen tiempo hasta ahora, se ha dedicado a darse una vida llena de lujos en cuanto a ropa, calzado, viajes y estilo de vida en general. De igual forma, sus hijas Génesis Hurtado y Josetty Hurtado parecen haber seguido los pasos de su padre gracias a la vida de influencers que llevan en los Estados Unidos.

En esta oportunidad, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” compartió a través de sus redes sociales lo bien que la está pasando en tierras europeas, de manera específica en Turquía, junto a dos de sus hijas mayores.

Sin embargo, Andrés Hurtado no es el único que luce todas las comodidades que está viviendo en dicho país, sino también lo hacen Josetty Hurtado y Génesis Hurtado, quienes crean contenido en Instagram.

Andrés Hurtado transmitirá su programa desde Turquía

La duda de uno de los espectadores era saber si el conductor de televisión Andrés Hurtado presentaría su programa sabatino o no, pero eso se despejó cuando realizó una publicación en su Instagram aclarando todo.

Publicación con Andrés Hurtado. Foto: Andrés Hurtado/Instagram

En el post se puede leer: “Mañana desde Turquía, Cappadocia, no te pierdas @sabadoconandres, 4.50 p. m. por @panamericana”. Con esto, confirmaría la transmisión programa, ya que en la imagen está vestido como en sus grabaciones.

Ernesto Pimentel está incómodo con Andrés Hurtado

El programa “Porque hoy es sábado con Andrés” del pasado 12 de marzo tuvo un par de peculiares intercambios que estuvieron fuera del guion, los cuales se dieron por parte del conductor Andrés Hurtado, quien llamó a Ernesto Pimentel y Jorge Benavides en vivo.

Al parecer, al presentador de “El reventonazo de la Chola” no le gustó nada la broma y manifestó: “Yo le contesté de la mejor manera, por educación, a pesar de que estaba haciendo mi terapia, pero no le da derecho de hablar de esa manera (que no ve a su canal), porque no lo estaba haciendo”.