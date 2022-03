Karla Tarazona recuerda su paso por Miss Perú: Antes no cobraban, no pagué ni hubiera pagado

Karla Tarazona se pronunció sobre la polémica que ha envuelto al Miss Perú La Pre luego de que algunas exparticipantes denunciaran un supuesto fraude al conocer que las ganadoras del certamen eran ‘coincidentemente’ las hijas de los famosos, además de revelar que pagaron cierta suma de dinero para ser parte del casting del concurso.

Por ello, la conductora de TV rememoró su participación en el Miss Perú y aconsejó, al igual que Marina Mora, que se muestren los puntajes de las ganadoras para que haya transparencia en la competencia.

“Cuando estuve en el 2003 en el Miss Perú se mostraban los puntajes. Acá también debería ser igual, para saber quién tuvo qué”, mencionó para las cámaras de La República.

Karla Tarazona recuerda que antes no cobraban por participar en el Miss Perú

Además, Karla Tarazona comentó sobre la acusación que hizo la madre de una de las excandidatas al Miss Perú La Pre, quien aseguró que pagaron 1.400 para participar en el certamen.

De ese modo, la conductora del programa “D’ Mañana” contó que no pagó cuando concursó en el Miss Perú.

“En mi época no cobraban. Bueno, a mí no me cobraron nunca. Yo no pagué ni un centavo para estar en el Miss Perú ese año, no sé qué tipo de arreglo. Eso ya es persona, cada uno sabe lo que hizo. En mi caso no, no hubiera pagado tampoco”, dijo. Asimismo, pidió pruebas a quienes hicieron la denuncia. “Tiene que haber una boleta, uno no va y paga 1.400 sin nada, con boletita hablamos”, sentenció.

Karla Tarazona en contra de las influencias por ‘el apellido’

Tarazona también habló sobre la posibilidad de que se haya elegido a las ganadoras debido a que son hijas de personajes mediáticos. La presentadora se mostró en contra de que se use la fama para que los niños obtengan logros.

“La vida es una realidad y hay que enfrentarlos, pero no mandarlos al ruedo así como si nada. Yo siempre les digo a mis hijos que mamá siempre los va a apoyar en lo que quieran hacer, pero ya depende de cada uno ganarse su lugar y su puesto, no porque seas ‘el hijo de’. Si tienes el talento, lo harás”, dijo ante las cámaras de La República.