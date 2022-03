Jessica Newton furiosa con reportero de Magaly: “Es muy incómodo este tipo de comentarios”

No quiere más críticas. Jessica Newton habló fuerte y claro luego de que la final del Miss Perú La Pre captara la atención mediática por la elección de Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac en la última ronda del certamen.

La organizadora habló con diversos medios sobre la controversia, pero se mostró muy molesta cuando la entrevistó un reportero de Magaly Medina, con quien recientemente estuvo envuelta en una disputa.

El incómodo momento

El periodista de Magaly TV, la firme no dudó en cuestionarla sobre las denuncias de diversas modelos y padres que indicaron que se sintieron engañados al pagar una elevada cuota para poder ingresar a la academia del Miss Perú La Pre. Además, también le mencionó las sospechas de que la elección final fue motivada para generar más atención de los medios.

“Esa es tu opinión, honestamente me desconecto. Yo creo que venimos enviando a cuatro chicas a nivel internacional y las cuatro han ganado, y creo que ellas también nos llenarán de orgullo... Mónica es la encargada de la academia y, honestamente, yo creo que es muy incómodo que en este momento, cuando ellas tienen su primera presentación, tengamos este tipo de comentarios ”, expuso Jessica Newton.

Jessica Newton responde a críticas

La organizadora del Miss Perú La Pre se refirió a la gran cantidad de comentarios negativos que opacaron la final de su concurso. Jessica Newton opinó sobre las denuncias de un presunto favoritismo.

“Lo he dicho muy claro, este es un año que me he alejado de cualquier cosa tóxica, ni los leo. Creo que no es la primera vez que elegimos una reina. Cada uno elige su posición, pero cuando uno compite se puede perder”, expresó.

Del mismo modo negó que haya influencia de figuras públicas: “No los conozco (a los padres de las ganadoras), a ninguno de ellos. Los conozco por la televisión como ustedes. No los he conocido ni siquiera cuando se han inscrito”.