Bella Hadid se mostró arrepentida por haberse sometido a una rinoplastia a los 14 años

Bella Hadid se enfrentó a su pasado. En una reciente entrevista para la revista Vogue, la modelo de 25 años reveló a la prensa secretos que había decidido no sacar a la luz desde su adolescencia. La hermana de Gigi Hadid ha expresado que la pubertad fue causa de la transformación de su rostro.

En esa línea, la expareja de The Weeknd contó, por primera vez, que se sometió a una cirugía plástica en la nariz cuando tenía 14 años. Sin embargo, dijo no estar contenta con dicho cambio estético, pues se arrepiente de él.

¿Qué dijo Bella Hadid sobre la su operación estética en la nariz?

Bella Hadid afirmó no estar conforme con la decisión de haberse sometido a una rinoplastia y modificado su rostro.

Bella Hadid se corta el pelo tras pasar varios días encerrada por la cuarentena

“ Desearía haberme quedado con la nariz de mis ancestros . Creo que la habría aceptado con el tiempo. La gente piensa que arruiné mi rostro debido a una fotografía mía de adolescente donde luzco hinchada. Estoy segura de que ustedes ya no lucen de la misma forma que cuando tenían 13 años, ¿cierto?”, expresó.

Bella Hadid negó haberse hecho otras cirugías

Del mismo modo, la modelo descartó haberse realizado otros procedimientos estéticos aparte de su rinoplastia.

“Nunca he usado relleno (filler). Terminemos con eso. No tengo problema con ello, pero no es para mí. Quien sea que piense que me levanté los párpados o lo que sea, se llama cinta adhesiva para rostro. Es el truco más viejo”, señaló.