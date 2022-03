Marina Mora se pronuncia sobre los resultados del Miss Perú La Pre: “Que enseñen las puntuaciones”

El Miss Perú La Pre viene generando polémica desde que algunas candidatas denunciaron un supuesto favoritismo en el certamen, luego de conocerse a las cuatro finalistas: Kyara Villanella, Alondra Huarac, Gaela Barraza y Mía Loveday.

Como se sabe, tres de ellas son hijas de famosos, lo que habría causado cierta incomodidad en las demás participantes, pues dejaron entrever que el concurso habría estado arreglado. Ante este descontento, Marina Mora, ex Miss Perú, comentó sobre el resultado de este certamen.

¿Qué dijo Marina Mora?

“Es una mala coincidencia que hayan sido las hijas de los mediáticos o famosos las ganadoras. En una final de un concurso se debe calificar la empatía, el carisma, el talento en la pasarela, la dicción, la expresión corporal, la fotogenia, la simetría de la candidata (...) Hay que calificar a todas por igual, no por el papá o por la fama que puedan tener ellos. La verdad, no sé cuales sean los parámetros de Miss Perú La Pre”, expresó en el noticiero de ATV Noticias.

“No debería ser que soy hija de (famoso) lo que me dé una puntuación mayor, eso es un poco lo que está en duda en este concurso ahorita, y es lamentable por las mismas adolescentes que han ganado porque de repente se la ganaron en buena lead y están como malográndoles el momento” , agregó.

Marina Mora pide que se muestren los puntajes del certamen

Asimismo, con la finalidad de disipar las dudas, Marina Mora mencionó que se deberían mostrar las puntuaciones del concurso para darle credibilidad.

“Sería bueno que las personas que organizan este concurso salgan a enseñar las puntuaciones que las hizo ganar o que las hizo pasar a la siguiente etapa, porque en realidad las chicas mismas de este concurso se están quejando, porque dicen que no asistían a los ensayos, que no respondían bien, que no hablaban bien”, precisó.