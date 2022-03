Korina Rivadeneira volvió del Cusco para ver a su hija: “Estaba un poco triste”

Korina Rivadeneira está de vuelta en Lima, después de haber viajado por un par de días con su esposo, Mario Hart, para una promoción encargada por la plataforma de streaming Netflix, que está a punto de estrenar su primera película grabada y producida en el Perú, llamada “Hasta que nos volvamos a encontrar”.

La chica reality venezolana y su pareja estuvieron visitando las ruinas de Machu Picchu y explicaron que la pequeña Lara se había quedado al cuidado de sus abuelos. Es por ello que en las leyendas de uno de los videos escribieron: “Mientras tanto alguien está muy feliz con sus nonos”.

Al regresar a su vida rutinaria, la actriz Korina Rivadeneira, quien acaba de estrenarse como una de las protagonistas de la cinta “¿Quién dijo détox?”, se reencontró con su niña y posteó unas imágenes donde manifestó: “Ya con mi bebé… Fue extraño el recibimiento: ella estaba un poco molesta y triste conmigo, pero no me he despegado de su lado y ya todo regresó a la normalidad. Nos extraño muchísimo y nosotros a ella”.

Publicación de Korina Rivadeneira. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

Mario Hart asegura que quiere tener un tercer bebé con Korina Rivadeneira

El piloto de carreras Mario Hart se dejó ver junto con su esposa, Korina Rivadeneira, en el retorno del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, conducido por Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

Mario Hart Foto: GV Producciones

Al ser consultado por la llega de su nuevo bebé, el chico reality aseguró: “Siempre he querido dos hijos, y existe una pequeña posibilidad de que nos podamos animar por un tercero, pero va a tener que ser después de unos años. (Criar) dos hijos seguiditos va a ser complicado, no va a ser tarea fácil para ninguno de los dos. Ambos estamos aprendiendo. Va a ser una nueva experiencia y queremos hacerlo de la mejor manera”.

Korina Rivadeneira contó que su segundo bebé se parece a Mario Hart

La modelo Korina Rivadeneira se presentó en el avant premier de la película “¿Quién dijo détox?”, que acaba de estrenarse en las salas de cine nacionales. La venezolana lo hizo junto con su esposo Mario Hart, quien habló de todo el proceso del segundo embarazo de su pareja con los reporteros del programa “América espectáculos”.

Ante las cámaras, aseguró: “Me gustaría que mi hijo también sea Mario Hart, y cuando lo vean o se escuche su nombre nos asocien. Puede ser una huachafada, pero me gusta”.