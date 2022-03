Aída Martínez sobre foto con sus fans: “A mí no me molesta que los hombres fantaseen conmigo”

Aída Martínez ha mostrado en sus redes sociales todos los eventos que viene animando en distintas ciudades luego de que viajara para retomar su trabajo como impulsadora de discotecas, eventos e inauguraciones de locales. Y también aprovechó la ocasión para subir nuevo contenido a sus redes sociales, lo cual no siempre es tomado por sus seguidores como ella quiere.

Es por ello que en sus historias de redes sociales dejó en claro: “Chicas, vamos a aclarar un tema para que se relajen un poco con respecto a la última foto que puse en mi perfil, la cual me pareció un poquito graciosa. Quise usarla con un poquito de humor, mas no como acoso o violencia. Creo que han desencajado un poco la idea. Y es que, honestamente, a mí no me molesta que los hombres me deseen; no me molesta que fantaseen conmigo, porque una cosa es agredirme, acosarme e insultarme y que yo no pueda caminar por la calle sin que me griten cosas, pero los hombres sí me pueden ver”.

De esa forma, Aída Martínez continuó diciendo: “Basta con que me vean y ahí queda. Nadie me ha manoseado, nadie me ha agredido, nadie me ha insultado, nadie ha venido y me ha metido la mano. Yo hablé con estos tres tipos, fueron educados conmigo y no me hicieron pasar un incómodo momento. (…) Pero con pensar en qué lindo está ese hombre y desearlo con la mirada y con mis gestos no quiere decir que lo esté acosando, porque yo también como mujer me puedo sentir atraída por un hombre y solamente me quedo con verlo y nada más. No lo toqué, no lo agredí, no lo insulté, no lo acosé no lo he perseguido. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con los hombres que me desean y fantasean”.

Finalmente, la influencer concluyó: “No confundan las cosas y tampoco quieran como mujeres todo el tiempo victimizarse con acoso. Una persona puede ver, pero ya no puede pasar al siguiente nivel, y que quede bien claro, porque esta es mi manera de pensar y quiero que la respeten”.

Publicación de Aída Martínez. Foto: Aída Martínez/Instagram

La arequipeña compartió en su perfil de Instagram dos fotografías del último evento al que asistió como anfitriona. Dicho espectáculo estaba enfocado en las motos y todo lo relacionado a ella, ya que es una piloto profesional. La leyenda de las imágenes dice: “¿Sí, amigos? ¿Algún modelito? ¿Cuál de los tres eres tú?”. Pero todo cobra sentido cuando se ve el segundo retrato de la publicación, donde aparecen tres hombres mirando el cuerpo de la influencer.

Aída Martínez se refirió a la conductora Magaly Medina

La animadora Aída Martínez se ha enfrentado en muchas ocasiones con la conductora de televisión Magaly Medina por sus personalidades opuestas y las formas distintas de pensar.

Aída Martínez está entrenando nuevamente al motociclismo. Foto: Difusión

En ese sentido, señaló: “La señora usa términos demasiado fuertes. Pienso que no investigan a fondo, no van más allá. Como mujer, yo puedo aguantar muchas cosas, pero como mamá sí me afectan. Los comentarios en mi embarazo y en el postparto han sido muy duros. Creo que tiene algo personal conmigo. Yo no me meto con nadie; esa etapa ya pasó”.

Aída Martínez habló sobre la participación de Anthony Aranda

Luego de que el bailarín Anthony Aranda ingresara al reality de competencia “Esto es guerra”, varios personajes del espectáculo se pronunciaron para decir lo que piensan respecto del artista.

Aída Martínez cree que Anthony Aranda aceptó estar en EEG sin pensar en lo que opinen los demás. Foto: Aída Martínez, Anthony Aranda/Instagram.

Por su parte, la modelo Aída Martínez aclaró: “No podría decir si está utilizando a Melissa; no manejo ese tema. En un momento he sido su amiga, pero no hablo con ella hace mil años, y no sé cómo estará ahora. Siendo mujer, no puedo decir nada malo de otra mujer”.