Dian Samuel González, mejor conocido como El Shamuco, es un tiktoker pucallpino que logró ganar popularidad al empezar a grabar contenido en redes sociales junto a La Uchulú, con quien protagonizó diversos videos en TikTok y YouTube. El joven aparecía regularmente en los sketches como su pareja. El público rápidamente le agarró cariño al ver la química entre ambos.

Su popularidad llegó a tal punto que fue invitado al programa “El Reventonazo de la Chola” en mayo del 2021. En una de las promociones se ve a Esaú Reátegui, quien da vida a La Uchulú, desmayarse de la emoción al reencontrarse con su ‘joven enamorado’, que acababa de llegar desde Pucallpa a Lima para verla.

La Uchulú y El Shamuco: ¿cómo se animaron a grabar juntos?

En una entrevista para el diario Correo, La Uchulú comentó cómo acopló al joven pucallpino en sus videos. “Al Shamuquito lo había puesto en mis videos, porque él también estaba pasando un momento crítico en su vida. Antes de la pandemia, un 14 de febrero, yo me había ido a la discoteca y también me estaba levantando recién de la depresión. Lo vi a él, todo apagado y triste, ya que resulta que su papá había fallecido”, comentó en un principio.

La Uchulú y su novio El Shamuco. Foto: Instagram

Después de escuchar su historia, le hizo la propuesta para ayudarlo. “También tenía problemas familiares y como lo vi triste, nos fuimos atrás a conversar, se puso a llorar y es ahí donde lo invité a ser parte de este proyecto, de estos videos. ‘Hay que ponerle alegría a la vida, yo te ofrezco esto’, le dije” .

El Shamuco aclara qué tipo de relación tiene con La Uchulú

Los fans de La Uchulú estaban felices de que su pareja en la ficción sea Dian Samuel González; sin embargo, poco a poco se empezó a ver una disminución en las colaboraciones entre ambos. Por ello, un usuario le escribió al Shamuco lo siguiente: “Dicen que La Uchulú ya te choteó y que ni en recuerdo te tiene”.

El tiktoker no dudó en responderle. “Tampoco me interesa si me recuerda o no. Hace meses que no tengo ningún tipo de relación con él. O sea, relaciones laborales o amicales, porque otra cosa no hubo nunca”, aseguró.

Dejaron de crear contenido para YouTube

El Shamuco reveló que le tomó por sorpresa la noticia de que ya no grabaría para YouTube con La Uchulú, a pesar de haber sido presentados en varios programas televisivos, siendo uno de ellos el dirigido por Ernesto Pimentel.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por las cuales me pusieron de lado, pero no importa”, manifestó.

La Uchulú y El Shamuco han causado sensación con varios videos. Foto: difusión

“Agradezco a todos los que me apoyan, ellos son un pilar fundamental para salir adelante. Voy a seguir trabajando para que mi canal crezca y con el apoyo de los que me siguen, lo voy a lograr”, agregó.

La Uchulú niega que se “le hayan subido los humos” por ingresar a la televisión

En octubre del 2021, Esaú Reátegui Wong comentó sobre su distanciamiento con El Shamuco mediante un extenso mensaje publicado en sus historias de su cuenta oficial de Instagram y recalcó que eso no tenía nada que ver con su reciente popularidad en la televisión, luego de hacerse viral un video donde sale bailando el tema “No sé” del grupo Explosión de Iquitos.

“A nadie se le ha subido los humos o la fama porque en primer lugar yo soy una persona común y corriente, que no le ha ganado a nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Ahora, ya ambos estamos en diferentes proyectos: él en los suyos y yo en los míos. Y no, no volveremos a grabar más videítos juntos porque así lo hemos decidido ambos”, afirmó.

17.10.2021 | Historia de La Uchulú sobre El Shamuco. Foto: captura La Uchulú / Instagram

“Yo sé que ustedes quieren seguir viendo a La Uchulú y el Shamuco juntos, pero ya no sucederá porque grabar juntos se vuelve incómodo, tenso y de muy mal gusto. Principalmente, está nuestra comodidad como personas”, agregó.

Asimismo, resaltó que dicho acuerdo no tiene nada que ver con su ingreso a la pantalla chica. ”Yo no me separe de él porque yo trabajo en la TV. No, nuestra separación se dio un mes aproximadamente antes que me llamen a la TV. Y eso que yo solo fui por una semana”, indicó.

Por último, pidió que no busquen formas de propiciar enfrentamientos o malos ratos entre ambos. ”Hay público para todos, el éxito es para todos, las oportunidades son para todos, dejen de decir cosas creando una rivalidad absurda.

La Uchulú dijo que su distanciamiento de El Shamuco no fue porque ella entró a trabajar en la TV. Foto: captura La Uchulú / Instagram

¿En qué trabaja actualmente El Shamuco?

El tiktoker Dian Samuel González sorprendió a su público al volver a aparecer junto a La Uchulú en un video, en diciembre del 2021, sobre las distintas costumbres peruanas para la llegada Año Nuevo.

Sin embargo, a la par, El Shamuco sigue concentrado en sus proyectos propios, produciendo contenido para sus redes sociales, plataformas donde mantiene un gran número de seguidores. En su cuenta de YouTube, cuenta con más de 30.000 seguidores, mientras que en Instagram tiene una comunidad de más de 90.000 usuarios.

En sus videos sale acompañado de diversos personajes, entre los que se encuentra Caleb Tangoa Meléndez, mejor conocido como La Tacacha, quien también es una de las amigas de la infancia de La Uchulú.