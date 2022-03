Andrea San Martín sobre Juan Víctor Sánchez: “Tiene el propósito de humillarme”

Andrea San Martín se mantiene firme en su decisión de mantener distancia absoluta de su expareja Juan Víctor Sánchez. Las cámaras de “Amor y fuego” captaron a la empresaria ingresando a una comisaría para interponer una demanda que le ponga fin a sus problemas familiares, que cada vez se vuelven más mediáticos. La grabación fue realizada el último 4 de marzo, pero las imágenes fueron mostradas luego de que el emprendedor se presentara en televisión nacional, una vez más, para explicar cómo va su situación legal y aclarar las acusaciones que había hecho su madre.

¿Qué dice el parte policial?

De acuerdo a la información que publicó el programa de farándula, la conductora Andrea San Martín indicó: “El día 4 de marzo del 2022, a las 13.50 horas aprox., el padre de mi menor hija se presentó en el programa televisivo de Amor y Fuego con el fin de humillarme y avergonzarme públicamente hablando sobre los hechos que se vienen investigando en un proceso a nivel de Fiscalía, siendo más específico mostró una pericia psicológica de mi persona realizada por Medicina Legal”.

Además, añadió: “Dicho documento fue enviado por el fiscal a ambas partes exhortándonos bajo el principio de reserva de las investigaciones penales, con el claro propósito de humillarme públicamente a sabiendas que todos estos hechos me afectan psicológicamente y a nivel de trabajo”.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre la pensión que debe pasar su expareja?

La denuncia de la ex chica reality Andrea San Martín no quedó ahí, sino que se explayó al contar que el padre de su pequeña Lara, Juan Víctor Sánchez, perjudica por completo su sustento económico, debido a que “él tiene conocimiento que soy una figura pública y trabajo con mi imagen, además debo solventar los gastos de nuestra menor hija debido a que el señor no viene cumpliendo con la pensión de alimentos establecida en una resolución judicial del Juzgado Paz Letrado Surco, donde ordena que cumpla con abonar el monto de mil seiscientos soles”.

Finalmente, la emprendedora solicitó: “Las denuncias que se vienen ventilando a nivel de Fiscalía prohibiéndolo presentarse en cualquier medio de comunicación; en tal sentido, solicito que se amplíen las medidas de protección actuales y se le prohíba acercarse a mi persona o algún integrante de mi familia”.