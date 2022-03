“Junta de vecinos”: así se retrata el espectro autista con el personaje de Kevin

“Junta de vecinos” se ha convertido en una de las series más exitosas de la televisión peruana, pues el rating la ha acompañado desde su estreno. Esta producción de América TV cuenta con destacados actores nacionales e internacionales, entre ellos Emmanuel Soriano, Cynthia Klitbo, Fausto Molina, Bárbara Torres, Andrés Wiese, Patricia Barreto y Bernardo Scerpella.

A lo largo de su desarrollo, la ficción ha dado mayor visibilidad a temas de gran importancia, como por ejemplo, el espectro autista, en cuyo rango podemos encontrar al personaje de Kevin.

¿Quién interpreta a Kevin en “Junta de vecinos”?

Bernardo Scerpella es el actor peruano que se encarga de dar vida a Kevin en la serie “Junta de vecinos”, que se transmite de lunes a viernes a las 9.30 p.m. por la señal de América Televisión. Actualmente, el artista, quien ha participado en las películas “Intercambiadas” y “Una Primera Cita”, cuenta con más de 21 mil 900 seguidores en Instagram.

A través de sus redes sociales, Scerpella compartió fotos y videos de las grabaciones que realiza junto a sus compañeros de elenco para la producción de América TV.

¿Qué es el espectro autista?

Leny Herrera, licenciada en educación especial y ex coordinadora del SAANEE - CEBE 13 de la UGEL 06, nos indica que el espectro autista agrupa a aquellas personas que presentan “limitaciones y dificultades para la interacción social ... Hay (casos) severos, leves y moderados”.

Con respecto a las características de quienes se ubican dentro de este umbral señala que “son capaces de detectar detalles que otros no pueden ver, son muy sensibles y tienen una necesidad imperiosa de mantener la estructura, la organización” .

La especialista enfatiza que “el espectro autista no es una enfermedad, por lo tanto, no necesita cura”. Teniendo en cuenta lo anterior añade que “el problema no es la persona con autismo, sino el entorno que no logra ajustarse a darle lo que necesita... La sociedad debería ser capaz de adaptarse y brindarles a las personas las facilidades para que puedan desarrollarse”.

Así se retrata el espectro autista en el personaje de Kevin

En la serie “Junta de vecinos” podemos observar que Kevin (Bernardo Scerpella) busca agrupar objetos del mismo color y los ubica de manera ordenada y precisa. Además, hace que tanto él como las personas que lo rodean realicen tareas con tiempos cronometrados y se ofusca cuando esto no sucede. Además, le cuesta expresar sus emociones, pero trata de hacerlo.