Gilberto Santa Rosa: “Ahora todo va muy de prisa”

“¡Imagínese! Estoy aprendiendo porque soy un elemento del siglo pasado”, nos dice al otro lado del auricular el salsero portorriqueño Gilberto Santa Rosa en respuesta a cómo se maneja ahora con las nuevas plataformas musicales.

A sus 59 años, acaba de estrenar el tema “Cartas de amor”, el primer sencillo de su nuevo disco que verá la luz el mayo. “Casi todos mis discos salieron en vinilo y casete, en cartuchos de 8 pistas. Y me he reído, porque ahora, cada vez que sale una nueva plataforma musical, apenas si comienzo a aprenderla y ya está saliendo otra” (ríe).

El cantante reconoce que el ritmo ahora “va muy rápido”. “Antes hacíamos un sencillo y estábamos seis meses de promoción con él. Ahora, todo va muy rápido. La manera en la que se difunde la música y cómo se consume es diferente, pero las nuevas generaciones nacieron con ese dominio. Pero sí, para nosotros es un cambio drástico”, dice.

Pero Gilberto Santa Rosa es de aquellos cincuentones que apuesta por aprender y adaptarse a los cambios. “Esto (el cambio) era de esperarse. Pero no podemos quedarnos mirando al pasado. Extraño algunas cosas de antes, porque las cosas buenas en todas las épocas funcionan, pero la conducta de la gente cambió. Vivimos tiempos de prisa, con música y formatos nuevos y no nos queremos quedar atrás. Pienso que todo esto puede ser parte de los elementos que necesitamos para que la música trascienda como hasta ahora”.

El cantante reconoce los cambios en la industria musical, pero reconoce que las nuevas generaciones dominan las nuevas formas de llegar a su música. Foto: difusión

El Caballero de la Salsa

En la época de oro de la salsa, Gilberto Santa Rosa llegó a vender 3 millones de discos solo en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que si hiciéramos una analogía con las millones de reproducciones que hoy se hacen en las plataformas musicales, el cantante sería un éxito. De hecho, ‘Cartas sobre la mesa’ entró al Top Ten de Billboard en la categoría de canciones tropicales más reproducidas por el público.

Ganador de un Grammy y cinco Latin Grammy, Santa Rosa adquirió el título del Caballero de la Salsa, precisamente por las letras de sus canciones que ensalzaban a la mujer y avivaban el romance. Clásicos como ‘Perdóname’, ‘Que alguien me diga’, ‘Sin voluntad’ y ‘Me volvieron a hablar de ella’ se siguen escuchando.

¿Usted cree que el romanticismo de antaño ha muerto con el nacimiento de géneros musicales que cuentan con letras no tan amables y que sexualizan a la mujer?

Yo me hago la misma pregunta. Hay cosas que no puedo entender porque no pertenezco a esta generación, ni al género ni al estilo de esa música. No critico ni participo de la discusión, solo entiendo que el público es el llamado a aceptarlo o no. Pero la realidad es que la música que se hace ahora es muy distante de lo que hago yo y no lo puedo entender. Fíjese que inclusive cuando yo inicié como solista la música empezó a erotizarse y no entré porque no me sentía cómodo. Y con el tiempo comenzaron a poner la cosa más gráfica y menos elegante. ¿Qué pasó? No sé. Digamos que es natural estar en un lugar, poner esa música y que nadie pestañee. Y si ellos están cómodos, no soy quién para decirles algo. Yo me quedo con mis cancioncitas bonitas de amor.

La pandemia lo mantuvo en pausa, como a todos, pero Gilberto Santa Rosa fue uno de los primeros en retomar las giras presenciales en febrero del año pasado. “He tenido la oportunidad de parame en un escenario, volver a sentir el aplauso de la gente. Yo hice todas las cosas virtuales y participé de ese movimiento, pero nada sustituye las emociones en vivo. Nosotros somos, como se dice, los que tenemos la mala costumbre de tocar, de hacer música en vivo, sin pistas porque tenemos esa vocación. Y la sensación y la energía que se forman son espectaculares”, afirma.