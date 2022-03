Andrea San Martín y la larga lista de denuncias contra Juan Víctor: “No tiene otra cosa que hacer”

Andrea San Martín y Juan Víctor tienen un enfrentamiento de nunca acabar. Durante el programa “Amor y fuego” se reveló la gran cantidad de denuncias que la ex chica reality le habría puesto al empresario, con lo cual demuestra que están lejos de llegar a un acuerdo por el bien de su hija.

Como se sabe, la tarde del jueves 10 de marzo, Andrea fue vista saliendo de una comisaria. Aparentemente, la influencer habría ido a denunciar una vez más al padre de su pequeña, y el programa mencionó que hay otras más de las que la prensa no tiene conocimiento.

¿Qué dijeron los conductores de “Amor y fuego”?

Rodrigo González y Gigi Mitre se indignaron al enterarse de este hecho y aseguraron que la ojiverde está siendo mal asesorada por su abogado solo para “reafirmar que ella es mejor madre”.

“A mí, de verdad, esto ya me parece broma, me parece tomadura de pelo. O sea, ¿cuántas denuncias en lo que va de los programas, que nos enteremos, cuántas van? Miren todo lo que está haciendo; o sea, por ellos no llegar a un acuerdo. (…) Lo de Andrea ya no tiene nombre. Esa chica no tiene otra cosa que hacer más que denunciar. Igual Juan Víctor, ojo”, dijo la conductora del programa.

‘Peluchín’ no se quedó atrás y también intervino para hacer recapacitar a Andrea: “Esas denuncias también son para ti porque esas denuncias son tu tiempo, el dinero que puede ser para tu hija. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Quién va a decir ya basta?”

Finalmente, Gigi acotó: “¿Saben qué se nota? Que lo que menos quieren es arreglar por el bienestar de la niña. Lo único que quieren es jorobarse (…). Fatal, ponte a trabajar”, dijo de forma exigente.