Andrea San Martín es captada saliendo de comisaría y habría nueva denuncia contra Juan Víctor

Durante un avance de “Amor y fuego” para el programa del 11 de marzo, se pudo a ver a Andrea San Martín saliendo de la comisaría, donde presuntamente volvió a denunciar a Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, en la tarde del jueves 10 de marzo. Es así que la modelo mantiene la disputa que ya llegó a los tribunales.

En el avance publicado a través de Instagram, se pudo ver que San Martín se encontraba en las afueras de una comisaría. “Andrea vuelve a denunciar a Juan Víctor”, menciona el programa en el video promocional que podrá ser visto esta tarde.

Asimismo, se pudo escuchar al reportero del programa hablando con la ex chica reality y consultándole por qué no busca resolver todo mediante un diálogo. “Andrea, ¿por qué no resolverlo de una manera pacífica con Juan Víctor?”, comentó mientras San Martín se encontraba viendo la cámara del programa.

PUEDES VER: Sebastián Lizarzaburu advierte a Andrea San Martín con irse de la casa si no cumple promesa

Madre de Juan Víctor habló de las personas narcisistas en referencia a Andrea San Martín

A través de sus redes sociales, Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, publicó un largo texto donde mencionó lo que significa ser una madre narcisista: “Enorme necesidad de poder, enorme necesidad de atención. Gran anfitrión y seductor, pero para alimentar su ego. Siente placer cuando sufre la víctima. No siente remordimiento cuando miente, es un mentiroso patológico. No es empático, cuando ayuda es para alimentar su ego”.

Además, también se refirió al tipo de conductas que tienen estas personas: “Tiene una enorme necesidad de poder y altamente manipulador. No tiene amigos. Cuando conecta con alguien, a la semana le dice que es su amigo. A las dos semanas, son mejores amigos y, a los dos meses, lo odia. Cuando las relaciones duran, son netamente por interés. Causa un daño irreparable a sus víctimas... que son muchas”, escribió.

adre de Juan Víctor, explica qué es una persona narcisista en redes. Foto: Instagram Alicia Díaz

Juan Víctor negó que lucra con la imagen de su hija

Juan Víctor Sánchez desmintió que lucra con la imagen de su hija y que obtiene beneficios económicos: “De otro lado, esta ropa no le queda. Aún cuenta con dos maletas de ropa para este y el siguiente año. Hay ropas que irá para familiares y hay ropa que está seminueva. Lara tiene un closet lleno de ropa y zapatos”, escribió en su cuenta de su Instagram.

El expiloto terminó su mensaje público añadiendo lo siguiente: “¿Lucras con tu hija? ¿De la ropa que no usa? Lucrar sería usar su imagen. Sensibles, era una broma lo del closet sale o tal vez no”, agregó.