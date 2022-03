Bryan Arámbulo, antes y después: ¿cómo ha cambiado el artista a lo largo de su carrera?

Bryan Arámbulo, nacido en Huacho, se ha convertido en uno de los cantantes de cumbia más influyentes en el país. Su talento vocal lo ha posicionado en la industria musical y lo ha llevado a giras nacionales e internacionales. En esta nota, conoce los cambios que ha tenido el intérprete a lo largo de su carrera.

Bryan Arámbulo: inicios en la música

Desde pequeño, el cantante de cumbia ha sido un apasionado de la música. En declaraciones a La República, reveló que solía cantar en shows de su colegio por el Día del Padre y Día de la Madre. Años más tarde, se arriesgó a trabajar para eventos de cumpleaños y matrimonios, con lo cual ganó más experiencia en la industria.

Dilbert Aguilar fue quien lo descubrió y a sus 17 años lo invitó a ser parte de su agrupación La Tribu. Cuando lo vio por primera vez, lo hizo subir al escenario para cantar al lado de Corazón Serrano, y sorprendió a los asistentes y a la propia orquesta con su voz.

El intérprete de “Agonía de amor” lo considera un ahijado. Por su parte, Arámbulo ha contado que le tiene gran afecto porque lo ayudó en momentos difíciles que vivió.

Batalla contra el cáncer

El cantante relató que hace algunos años fue diagnosticado con cáncer de ganglios y estuvo casi un año en cuidados especiales. Incluso quedó postrado en una cama.

“Me puse mal, me detectaron un tumor maligno en el pecho. Me dijeron que se había ramificado y que no había esperanzas. Mi mamita siempre estuvo conmigo en mis quimioterapias, mi hermana Evelyn también”, relató a este medio.

“La lección que me dio es que mi madre es todo para mí, me dio la vida y me hizo volver a nacer. Por eso, todos mis logros se los dedico a ella. Hace poco también estuvo mal: le diagnosticaron un pre cáncer, así que estuvo haciendo sus tratamientos. Y yo estoy ahí con ella”, agregó en la charla.

Los claveles de la cumbia

El muchacho huachano, de gran talento musical, formó parte de Los Claveles de la Cumbia en 2019, antes de la llegada de la pandemia. Lo invitaron a uno de los ensayos de la agrupación y a los dueños les encantó su voz.

Uno de los temas que ha interpretado y el más representativo de su carrera en la orquesta es “Te juro que te amo”.

“Tiene una historia muy bonita. Le doy gracias a Dios porque ha tenido una acogida muy hermosa, ha llegado a los corazones de cada una de las personas que nos escuchan. Este tema salió a resplandecer de una manera muy positiva justo en tiempos de pandemia”, contó Arámbulo.

Tiempo después, dejó el colectivo y se hizo una carrera como solista. Sus presentaciones las suspendió por un periodo luego de que su madre fuera detectada con cáncer y su padre falleciera por la COVID-19 en 2021.

Cambios de imagen

El artista no ha sido ajeno a los cambios de imagen. Cerró el 2021 con un gran avance en su carrera y también con cambios físicos. El más notorio fue el de la rinoplastia que se realizó.

“Me siento súper feliz, me siento contento con los cambios que me he hecho. No tiene nada de malo hacerse unos cambios quien quiera verse bien. Si es por estética y porque le gusta, que lo haga”, dijo en una entrevista.

Recibió críticas, pero hizo caso omiso y pidió a sus detractores que no se preocupen por él y lo que pueda hacer con su dinero. “Como dicen, el que puede puede y el que no… Al final, es la plata de uno”, declaró.

No se siente discriminado por su orientación sexual

Bryan Arámbulo ha revelado que se ha sentido discriminado por su orientación sexual. “En este ámbito de la música, del arte en general, hay mucha envidia, mucho machismo”, dijo a La República.

“Con el personal técnico de trabajo o con músicos. Llegábamos a enfrentarnos de boca a boca y ellos salían con sus insultos; era difícil”, añadió.

Pese a eso, contó que ha sentido la aceptación de su familia y eso lo ha ayudado mucho. “Me importa mucho lo que piense mi madre, mi padre. Ellos están orgullosos de mí y, mientras me amen con todo el corazón, soy feliz. Cuando veía comentarios que me hacían sentir mal, los bloqueaba, pero nunca les he respondido porque no soy quien para juzgar. Si me tiene que juzgar alguien, que sea Dios”, dijo sobre el bullying que recibe en redes.