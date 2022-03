Jota Benz no soportó los gritos de Angie Arizaga y la ‘silenció’ en televisión

Perdió la paciencia. Jota Benz y Angie Arizaga fueron invitados al programa estreno de “En esta cocina mando yo”, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. La pareja se tuvo que enfrentar a Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco.

La chica reality no pudo contener los nervios y comenzó a levantar la voz para que su novio escuche bien las instrucciones. “Mueve la sartén, mueve la sartén (…) Amor prueba, prueba. Échale un poco de azúcar, un poquito de salsa de ostión y un poquito de sillao. ¿Le echaste el ajo a la sartén? Amor escuchameeee”, decía eufórica.

Fue así que Jota empezó a alterarse, pues no le prestaba debida atención a la carne que estaba cocinando. Segundos después, en un acto de cólera el chico reality acudió al botón de ‘mute’ para poder silenciar a Angie y que no hable durante un minuto. “Ahhhh”, fue lo que gritó el chico antes de presionar el botón.

Angie Arizaga bromea sobre rumores de embarazo

La ‘negrita’ respondió algunas preguntas para “América espectáculos” y no dudó en negar entre risas los recientes rumores sobre embarazo. La chica reality comentó que eso es una gran noticia y que cuando pase de verdad no tendría problemas en contarlo.

“¿Cuántos hijos ya tengo?”, indicó. “Uno no puede comerse una hamburguesa porque, si no, ya están especulando cosas que no son. Es más, hoy llegué al canal y todos ‘oye, Angie, ¿ahora sí?’. A veces, tanto me lo dicen que yo digo ‘¿estaré?’” , dijo entre risas.

Angie Arizaga habla de un posible compromiso con Jota

Angie Arizaga aprovechó en aclarar cómo va su situación amorosa con su novio Jota Benz. La modelo comentó que su relación está en un buen momento, sin embargo, aún no hay pedida de mano, pues consideran que eso debe suceder espontáneamente cuando sea el momento adecuado.