Drake solicita orden de restricción contra presunta acosadora

El rapero Drake presentó una orden de restricción temporal contra una mujer que, según afirma, ha estado acechando su casa en Hidde Hills, California, durante años.

Según los documentos obtenidos por el medio Page Six, el artista originario de Canadá solicitó la orden de restricción contra Mesha Collins, una mujer de 29 años, quien, según indicó el abogado Larry en los escritos, le envió correos electrónicos amenazantes “deseándole la muerte” y diciendo que debería “dispararse (a sí mismo y a su hijo) con una bala”.

Además, los papeles indicaban que la mujer fue arrestada en propiedad de Drake, en Hidden Hills, en abril del 2017 y condenada por allanar su hogar.

Mesha Collins habría estado acosando a Drake desde el 2017, según declaraciones del rapero. Foto: Drake/Instagram

Drake denuncia acoso de una mujer y afirma sentirse consternado

De igual manera, el intérprete de “Hotline bling” alegó que la joven intentó ponerse en contacto con él al presentar una demanda frívola de US$ 4.000 millones, así como su propia orden de restricción contra el artista de 35 años.

“Como resultado de (su) acoso y obsesión conmigo, he sufrido y sigo sufriendo angustia emocional y estoy preocupado por mi seguridad y la de mi familia”, agregó el músico.

Por ello, el rapero solicita a su presunto acosadora que se mantenga al menos a casi 100 metros de él, su familia y su hogar.

Esta no sería la primera vez que Drake lidia con acosadores

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Drake se encuentra envuelto en una situación similar, pues, hace un año, el cantante de “In my feelings” tuvo que lidiar con una fanática fuera de sus cabales que intentó invadir su propiedad en Toronto.

“Una mujer adulta que portaba un cuchillo ha sido arrestada”, dijo una fuente del Departamento de Policía de Toronto al portal The Sun en ese momento.

“Ella no logró ningún tipo de ingreso a la propiedad, y no hubo heridos (...) “No está claro qué estaba haciendo en la residencia, pero no tenía comunicación alguna con el propietario””, decía en la información que brindaron.