Urbano Vibarco busca expandir la música latina: “La industria necesita un cambio”

Urbano Vibarco ha consolidado su carrera en el género urbano a través de los años y continúa creando proyectos e innovando en la música latina para ofrecer un contenido de calidad a sus seguidores. Durante una entrevista para La República, él nos comenta a cerca de su vida íntima y artística para conocer un poco más sobre su personalidad y su desempeño en la música.

Vibarco es un artista colombiano, cantante y compositor de música urbana. Su carrera inició a los 17 años cantando en un coro escolar y, actualmente, él se encarga de mezclar sonidos presentes en elementos naturales, como las olas del mar, y beats propios del reggaetón.

Urbano Vibarco nos revela quiénes fueron su apoyo, cuáles son sus sueños y a quiénes admira. Foto: Fiorella Hokama / La República.

Vibarco destaca la valentía como fuente de sus logros

“Estoy en un punto muy extraño de mi carrera, porque están pasando muchas cosas nuevas y le atribuyo eso a la valentía. Mucha gente no entendía el álbum que estoy lanzando ahora y me decían que hiciéramos algo más diferente, que me quedara en algo más tradicional, pero yo y mi equipo quisimos tomar el riesgo entonces a la valentía le atribuyo mucho. También lo aplico en mi día a día. Tener la valentía de tener conversaciones incómodas con alguien que amo, creo que esa transparencia y esa honestidad requiere de mucha valentía”, expresó.

El talento de Vibarco lo favoreció en la lista de Apple Music

“En mi familia no hay ningún músico ni ningún artista. Mi abuela es algo bohemia pero nunca ha habido alguien que se haya dedicado al arte. (...) Empecé a estudiar mercadeo en la universidad. Me gradué, pero antes de graduarme empecé a explorar un poquito en la música y lancé un par de canciones que fueron número 1 en Apple Colombia y eso me dio mucho impulso para intentarlo”, relató el artista.

"Naufrago" fue el primer sencillo de Vibardo y rápidamente se posicionó dentro del Top 50 Viral de Colombia. Foto: Instagram.

Siempre recibió el aval de su familia

“Mi familia siempre me apoyó, independientemente de que ellos no fueran los más artistas. Mi mamá siempre estuvo apoyándome, claro porque yo estudié, me gradué y les entregué con diploma y todo. Cuando se dieron las cosas ellos no entendían muy bien lo que hacía ni entendían cómo iba a vivir o de qué iba a vivir pero las cosas se empezaron a dar y ahora todos estamos felices”, contó también.

La diferencia es la clave

“Me siento orgulloso de este álbum. Tener la visión de hacer algo diferente pero que tenga algo de comercial. Es un reto que yo me puse y que es bien difícil (...) ver la reacción de la gente cuando se canta en vivo para mí es la mejor palmadita en la espalda porque todo el trabajo tiene sus frutos”, confesó para este diario..

Romper las barreras y expandir la música latinoamericana

“Yo tengo sueños demasiado grandes, eso siempre ha sido mi fortaleza y mi debilidad. Yo me veo siendo el artista número 1 en abrir las fronteras de la música latina porque yo siento que la industria está llena de personas talentosísimas, pero en la parte corporativa falta un poquito de visión porque realmente, la gente va a consumir lo que querramos alimentarles y hay mucha música muy buena que no se está llevando al mundo simplemente por jugar la segura o por miedo, o porque tienen que cumplir con metas y objetivos. Yo siento una responsabilidad muy grande y muchos artistas que están empezando seguro que también. La industria necesita un cambio y no nos podemos quedar solamente en esto. Me gustaría ser como ese artista que empiece a romper esas barreras”, manifestó acerca de la industria musical latinoamericana.

"Hay mucha música muy buena que no se está llevando al mundo", Vibarco espera expandir el talento en latinoamérica. Foto: Instagram.

Artistas internacionales a los que Vibarco admira

Está mi gente obviamente. Maluma es una bestia y ha hecho grandes cosas por el país. Soy muy fan de The Weekend, de Justin Bieber. Los canadienses Drake, The Weekend y Justin Bieber siempre me han llamado mucho la atención.

Drake, Justin Bieber y The Weekend son los artistas norteamericanos que Urbanos Vibarco admira. Foto: Instagram.

Flavia Laos es considerada para crear un dúo

Conocí a Flavia Laos y me contó que estaba haciendo su proyecto artístico. Me sorprendió porque no sabía que ella era artista (...) Tiene la personalidad y la actitud. Si hace buena música, creo que tiene potencial.

Urbano Vibarco conoció a Flavia Laos y considera hacer una canción con ella en el futuro. Foto: Instagram.

Vibarco está encantado con el público peruano

La gente de Perú siempre me ha tratado con mucho cariño. Me encanta ir. Me encanta ir a comer. Me encanta ir a cantar. Me gusta mucho la idiosincrasia de los peruanos que son super alegres y que siempre están muy interesados en el arte. Los fans que más saben y que más conocen de mi carrera son los peruanos. Les gusta estudiarse la carrera y saber qué he hecho y con quién he trabajado. Me ha sorprendido en ese aspecto tanto los fans como las personas de medios en Perú.