Michelle Soifer desea colaborar con Karol G: “Tengo que hacer bulla para que grabe conmigo”

Los planes de Michelle Soifer de internacionalizar su carrera como artista empiezan a prosperar. Luego de que la cantante asistiera a la entrega de Los Premios Billboard de la Música Latina en septiembre del 2021, ella pudo conocer e interactuar con celebridades del mundo artístico. Una de ellas fue la cantante colombiana Karol G.

A propósito de ello, ‘Michi’ reveló que le propuso hacer una colaboración en conjunto; sin embargo, ‘La Bichota’ dijo que la estaría chequeando en lo que sus temas se hagan más populares.

En esa línea, pese a que Michelle Soifer es ahora integrante de Esto es guerra, no descartó viajar a otro país para que “su carrera vaya por el camino correcto”.

Michelle habla de una colaboración con artista internacional

La cantante se encuentra laborando de la mano con el productor Rojas on the beat, quien fue DJ y productor de XXXTentacion, además de ha laborado junto con Lil Pump.

“Estamos con un productor que ha trabajado con muchos artistas internacionales. Está, de alguna forma, conectándonos con algunos artistas para hacer featuring”, contó la chica reality.

Asimismo, Michelle explicó que, junto a su disquera, decidió lanzar primero un álbum propio. “Lo más fácil para un artista es grabar un featuring con alguien conocido y despega, pero nosotros lo hicimos al revés”, agregó.

Michelle Soifer anhela colaboración con Karol G

No pudo dejar de recordar la respuesta que le dio la intérprete de “Tusa” cuando le pidió hacer una colaboración: “Michelle, yo conozco artistas de Colombia, México, España, Argentina, pero hasta ahora no he escuchado a un artista urbano peruano”.