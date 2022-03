Dua Lipa ha sido demandada por plagio en su canción “Levitating”

Dua Lipa es una de las artistas más queridas por el público. Actualmente, la cantante se encuentra en Estados Unidos presentando una serie de conciertos para promocionar su disco Future nostalgia, el cual contiene a la canción “Levitating”. Precisamente, este tema ha causado que se vea involucrada en acusaciones de plagio, emitidas por la banda de reggae Artikal Sound System.

¿Por qué ha sido acusada Dua Lipa por la banda Artikal Sound System?

Durante la tarde del jueves 3 de marzo, la noticia de la canción “Levitating” de Dua Lipa ha protagonizado los titulares de la prensa internacional. Resulta que la banda de reggae Artikal Sound System ha hecho pública una demanda por plagio sobre el citado tema.

Esta agrupación asegura que Dua Lipa y su producción, firmada bajo el sello de Warner Bros., habrían utilizado un fragmento de la melodía que ellos grabaron para su tema “Live your life”. Cabe mencionar que la producción del conjunto musical fue lanzada en 2017.

Según el portal TMZ, el cual afirma que tuvo acceso a la denuncia hecha por el grupo, esta constaría de “una simple acusación de infracción de derechos de autor”. De acuerdo a lo mencionado por el medio, no hay más detalles sobre le motivo exacto por el que se hace esta demanda; sin embargo, se sabe que Artikal Sound System exige que se les entreguen las ganancias económicas que obtuvo la canción.

Por su parte, ni Warner Bros. ni la misma Dua Lipa se han manifestado al respecto.

Dua Lipa sobre sus relaciones: “Nadie realmente sabe lo que sucede detrás de puertas cerradas”

Durante el mes de enero, Dua Lipa concedió una entrevista a la revista WSJ. Dentro de los temas de los que habló, la artista dejó en claro que ha empezado a cuidar los detalles de su vida privada, específicamente sus relaciones amorosas.

“Algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo es lo poco que la gente realmente sabe. He hecho las paces con el hecho de que las personas pueden pensar lo que quieren pensar, pero nadie realmente sabe lo que sucede detrás de puertas cerradas”, dijo la artista.